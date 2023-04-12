Это будет сделано за счет строительства путепровода над Восточно-Сибирской железной дорогой (ВСЖД). Таким образом решится проблема многокилометровых пробок – водителям не придется терять время в пути, пропуская составы поездов.

Указанное сооружение входит в проект строительства 11-километрового обхода села Шерагул в Тулунском районе на км 1508 – км 1519. К работам, которые будут вестись в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы», ФКУ Упрдор «Прибайкалье» приступит в 2025 году.

После строительства путепровода протяженностью около 40 м движение по участку станет бесперебойным. Новая дорога будет соответствовать параметрам II технической категории, вследствие чего увеличатся пропускная способность и максимально разрешённая скорость движения. Ввести объект в эксплуатацию запланировано в 2027 году.

Также ФКУ Упрдор «Прибайкалье» продолжает строительство участка дороги в обход города Усолье-Сибирское и поселка Тельма.

Строительство нового участка трассы с 1797-го по 1842-й км позволит вывести транзитный транспорт из населенных пунктов, в два раза повысить пропускную способность, а также обеспечить комфортное движение по федеральной трассе.

В этом году дорожникам предстоит завершить работы на пяти путепроводах, пяти мостах и шести транспортных развязках. При наступлении благоприятных погодных условий на участках, где уже выполнены строительно-монтажные работы, приступят к обустройству: установят металлическое барьерное ограждение и устроят линии электроосвещения. Согласно производственному графику, к концу этого года готовность объекта должна составить более 70%.

«Строящийся в обход Усолья-Сибирского участок протяженностью 42,6 км в составе трассы Р-255 «Сибирь» станет логическим продолжением обхода Ангарска. С его вводом в эксплуатацию движение на отрезке Мальта – Иркутск, а это около 75 км, станет четырехполосным. При этом значительно повысится уровень и безопасность дорожного движения. Транспортные потоки разделят осевым барьерным ограждением. Эта мера поможет исключить самый опасный вид ДТП – встречные столкновения», – отметил начальник ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Николай Рейнет.

Открыть движение по новой дороге планируется в 2025 году.

*** Строительство обходов городов и исключение одноуровневых пересечений федеральных дорог с ВСЖД способствует комплексному развитию инфраструктуры для обеспечения транспортно-логистических и экономических связей.