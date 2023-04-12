Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации на строительство спортивного комплекса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» (СПБГУТ).

В рамках проекта для студентов и сотрудников построят двухэтажный спортивный комплекс. В двух учебных корпусах СПБГУТ учатся более 8000 студентов и работает более 1500 сотрудников, университет занимает площадь целого квартала. Благоустройство территории университета решит проблему увеличения реального объема двигательной активности, физического развития и укрепления здоровья учащихся, а также повышения спортивных достижений сборных команд университета.

Участок в Невском районе площадью 0,8 гектара, выходящий на трассу неосуществленного продолжения Товарищеского проспекта северо-восточнее дома на проспекте Большевиков, будет полностью отдан под новое строительство. Плотность застройки возле комплекса довольно высокая, тем не менее проект предусматривает обустройство для удобства посетителей гостевой наземной автостоянки на 36 мест (включая парковочные места для маломобильных групп населения). Также будет проведено озеленение ближайшей территории.

Здание комплекса общей площадью более 1400 кв.м будет состоять из двух этажей, где запланировано размещение универсального спортивного и тренажерного залов. Размер спортивного зала составит 36х24 м, данное помещение предусмотрено для проведения тренировочных занятий и соревнований по волейболу, баскетболу и футзалу. Планировочные решения помещений здания выполнены с учетом особенностей передвижения маломобильных групп населения.

Классическую прямоугольную форму здания разбавляет использование интересных композиционных приемов при оформлении фасадов. Главный эксперт проекта Белла Кайтмазова отмечает, что «выразительность внешнего облика достигается благодаря сочетанию облицовки из ярких линеарных панелей, принятых в составе вентилируемого фасада наружных стен административной части здания и стеновых сендвич-панелей спортивной части здания, выполненных в желто-бежевой гамме».

«Для создания лаконичного образа оконные и дверные металлопластиковые профили, кровельные фасонные элементы, цоколь, а также металлические элементы ограждения крылец и пандусов выполняются в синей гамме», - подчеркивает эксперт Главгосэкспертизы России.

Застройщик – ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» (СПБГУТ). Генпроектировщик – ООО «Инэтернум».