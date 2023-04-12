По поручению губернатора Александра Беглова, Правительство Санкт‑Петербурга подписало актуализированную программу развития газоснабжения и газификации города на 2021–2025 годы, которую реализует ПАО «Газпром».

«На протяжении нескольких лет «Газпром» ведет активную работу по модернизации газовой инфраструктуры города. Компания – давний и надежный партнер Петербурга в самых разных сферах. Благодаря нашему сотрудничеству в нашем городе реализованы крупные энергетические, инфраструктурные и социально значимые проекты», - отметил губернатор.

В актуализированной программе учтена дополнительная потребность города в газовой инфраструктуре. В частности, в нее включено строительство восьми автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Актуализированная программа также предусматривает дальнейшее развитие и модернизацию газовой инфраструктуры города. Будут построены две ГРС: «Санкт‑Петербург», которая заменит три ГРС на юге Петербурга, и «Восточная-2» для повышения надежности газоснабжения восточной части города. Также планируется расширить ГРС «Сестрорецк».

Кроме того, в соответствии с программой планируется проложить распределительный газопровод для подключения потребителей в промышленной зоне «Шушары».