 

ГК 1520 оснастит российской автоматикой новую станцию Потапово Московского метрополитена

12 апреля 2023, 14:30 365 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ГК 1520
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: 1520.ru

Фото: 1520.ru

ОСК 1520 (входит в ГК 1520) установит системы сигнализации, централизации и блокировки на станции Потапово Сокольнической линии Московского метро.

Новую станцию оснастят российской автоматикой, которая обеспечит оптимальный интервал и безопасность движения поездов, контроль за работой оборудования.

В частности, на объекте смонтируют цифровое оборудование разработки и производства Дивизиона ЖАТ ГК 1520: систему рельсовых цепей и питающие установки.

Работы выполняются «под ключ» – от поставки оборудования и материалов для производства всего комплекса работ до предпусковой подготовки и ввода в эксплуатацию.

Станция «Потапово» Сокольнической линии заметно улучшит транспортное обслуживание почти 70 тысяч жителей Новомосковского округа и района Южное Бутово.

 

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Метки: ГК 1520, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, РЖД
Отрасль: Строительство Транспорт 

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