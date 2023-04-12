ОСК 1520 (входит в ГК 1520) установит системы сигнализации, централизации и блокировки на станции Потапово Сокольнической линии Московского метро.

Новую станцию оснастят российской автоматикой, которая обеспечит оптимальный интервал и безопасность движения поездов, контроль за работой оборудования.

В частности, на объекте смонтируют цифровое оборудование разработки и производства Дивизиона ЖАТ ГК 1520: систему рельсовых цепей и питающие установки.

Работы выполняются «под ключ» – от поставки оборудования и материалов для производства всего комплекса работ до предпусковой подготовки и ввода в эксплуатацию.

Станция «Потапово» Сокольнической линии заметно улучшит транспортное обслуживание почти 70 тысяч жителей Новомосковского округа и района Южное Бутово.