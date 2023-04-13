Калининской АЭС присвоен статус "Цифровое ПСР-предприятие"

Решение о присвоении Калининской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом) статуса «Цифровое ПСР-предприятие - 2022» принято на Управляющем совете «Комплексная оптимизация производства предприятий атомной отрасли», который состоялся на днях в комбинированном онлайн и офлайн формате.



Перед атомной отраслью сегодня поставлены стратегические задачи - «обеспечение скоростными технологиями во всем и везде», - сказал в своем докладе заместитель генерального директора по развитию производственной системы Госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов. На реализацию этой задачи нацелена в 2023 году Производственная система «Росатом» (ПСР). Сегодня на Калининской АЭС система включена во все процессы и является неотъемлемой частью работы предприятия. Лучший способ сделать оптимизированные процессы еще эффективнее - цифровизация. Поэтому в 2020 году появился новый уровень развития ПСР - «Lean Smart Plant» или «Цифровое ПСР-предприятие».



Всего Управляющий совет рассмотрел 41 заявку на лидерские статусы от предприятий-участников системного развития ПСР.



Предприятия-Лидеры ПСР («Лидер ПСР» - следующий за «Цифровое ПСР-предприятие» уровень развития ПСР) формируют более 80 % выручки в Росатоме. Основные критерии статуса - выполнение бизнес-показателей по снижению затрат и сокращению запасов, повышению производительности труда и т.д. Коллектив Калининской АЭС уже трижды подтверждал статус лидера Производственной системы «Росатом».



По итогам 2022 года станция выполнила все индикаторы и достигла статуса «Цифровое ПСР-предприятие». В рейтинге цифровых лидеров она заняла почетное второе место среди восьми отраслевых предприятий, претендовавших на этот наивысший статус.



В числе самых крупных цифровых решений, применяемых на Калининской АЭС, - цифровой ПСР-образец «Оперативное управление эксплуатацией энергоблока». За прошедший год реализовано 69 ПСР-проектов, каждый из которых направлен на совершенствование производственных процессов и сокращение затрат. Проект по улучшению контроля качества и управления лабораторными работами в водно-химической лаборатории Калининской АЭС - в числе лучших проектов по созданию цифрового ПСР-образца на уровне Госкорпорации «Росатом».

«Работа по созданию цифровых ПСР-образцов и цифровых технологий выходит на первый план в Концерне «Росэнергоатом». Предприятия дивизиона, в числе которых и Калининская АЭС, должны создавать продукцию максимально быстро и с минимальными затратами за счет оптимизированных процессов и цифровых технологий. Перед нами стоит задача существенно повысить влияние «цифры» на общую эффективность деятельности АЭС и Госкорпорации «Росатом» в целом», - отметил директор Калининской АЭС Виктор Игнатов.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Ускоренное развитие промышленности напрямую зависит от темпов перехода на современную технологическую основу, отечественные цифровые решения. Руководство страны ставит задачу обеспечить массовое внедрение российских ИТ-решений во всех стратегических отраслях. Росатом принимает активное участие в этой работе, координируя создание импортозамещающего программного обеспечения для различных применений.