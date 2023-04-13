Первый этап железнодорожной инфраструктуры промышленного парка "Большой Камень" в Приморье, которая подразумевает фактически создание собственной станции, планируется сдать в эксплуатацию в 2024 году, сообщил ТАСС генеральный директор Корпорации развития Приморского края (КРПК) Игорь Трофимов.

"Наш мастер-план подразумевает создание железнодорожного тупика, а в дальнейшем - транспортно-логистического комплекса. Тем самым мы снизим нагрузку с автомобильной дороги и создадим максимально удобное транспортное сообщение для взаимосвязи с западной частью страны. Рядом с Большим Камнем есть узловые станции, это означает, что железнодорожный транспорт можно использовать уже сейчас. Что касается тупика и непосредственно примыкания к территории промышленного парка, по плану это произойдет не раньше третьего квартала 2024 года", - сообщил собеседник.

Он добавил, что вторым этапом создания железнодорожной инфраструктуры станет фактически мультимодальный логистический терминал для обработки контейнеров: несколько тупиков, на которых предприятия-резиденты смогут отправлять готовую продукцию и получать необходимые ресурсы для ее производства. Говоря о развитии транспортной инфраструктуры промпарка в целом, Трофимов добавил, что сейчас ведется строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный, которая в том числе обеспечивает сообщение столицы Дальнего Востока с Большим Камнем. Новая трасса также станет логистическим преимуществом для резидентов: путь между Владивостоком и Большим Камнем по этой трассе займет около часа.

Специализация парка - металлургия и металлообработка, строительные материалы, промышленное производство, но возможна и собственная отраслевая специфика. Для инвесторов, реализующих свои проекты на территории промпарка, предусмотрены выгодные условия: предоставление в аренду земельных участков и производственно-складских помещений по ценам значительно ниже рыночных, а также налоговые льготы в рамках режимов свободного порта Владивосток и ТОР "Большой Камень".

Пресс-служба правительства региона в середине марта сообщала о начале строительства объектов промпарка. Его площадь составит 172 га. Здесь возведут два корпуса по 10 тыс. кв. м каждый с необходимой инженерной инфраструктурой, где предприниматели разместят свои производства. Для создания промпарка край привлек инфраструктурный бюджетный кредит на 1,2 млрд рублей.