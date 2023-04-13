Итоговый объем инвестиций резидентов промышленного парка "Большой Камень" в Приморье может составить 7 млрд рублей. С инвесторами заключены соглашения на сумму около 5 млрд рублей, сообщил ТАСС генеральный директор Корпорации развития Приморского края (КРПК) Игорь Трофимов.

"Сейчас у нас фактически заключено четыре соглашения, два из которых подкреплены договорами аренды. Планируемый объем инвестиций по заключенным соглашениям составит порядка 5 млрд рублей в сумме. А в результате реализации всего проекта общий объем инвестиций превысит 7 млрд рублей", - сообщил Трофимов.

Он рассказал, что одним из якорных резидентов является корпорация "Технониколь", которая намерена построить три завода и региональный распределительный центр. "Технониколь-Приморье" будет изготавливать 3 из 10 наиболее востребованных в строительстве материала, что позволит обеспечить Приморский край собственным продуктом. А региональный распределительный центр обеспечит материалами Дальний Восток и близлежащие страны, и одновременно станет гарантией того, что вся продукция "Технониколь", производимая в промпарке, будет присутствовать в регионе на постоянной основе.

Еще один инвестор, "Гиперион", уже заключивший договор аренды, будет перерабатывать строительные отходы, а затем из вторичного сырья производить материалы, необходимые для строительства промпарка и других объектов в регионе. Данная технология позволит значительно сократить объем захоронения мусора на полигон, снизит стоимость стройматериалов, а также окажет положительное влияние на улучшение экологической обстановки в Приморском крае.

Компания "ПТК Лотос", также уже заключившая договор аренды, планирует производство сендвич-панелей. Трофимов отметил, что в Приморье сейчас наблюдается некоторый дефицит этого вида материала: исторически использовали продукцию корейского производства, но в результате ее ухода с рынка образовалась ниша. Четвертым инвестором стала компания "Востокжилстрой", домостроительный комбинат, который планирует производить изделия ЖБИ и всю номенклатуру необходимых товаров для строительства многоквартирных жилых домов индустриальным способом. Кроме этого, переговоры продолжаются с 23 компаниями, которые рассматривают возможность вхождения в промпарк.

По словам Трофимова, инвесторы будут обеспечивать продукцией не только рынок Приморья и Дальнего Востока, но и западные регионы страны, а также страны Азиатско-Тихоокеанского региона.