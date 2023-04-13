Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, в рамках которого рассмотрели ход реализации национальных и федеральных проектов, а также проектов, реализуемых за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов и средств Фонда национального благосостояния.

Президентом России поставлена задача сохранить темпы дорожного и жилищного строительства, которые были набраны в предыдущие годы, а также опережающими темпами развивать транспортную, коммунальную и социальную инфраструктуру.

«Поэтому обращаю внимание глав регионов на необходимость своевременной контрактации по государственным программам, так как от этого зависит завершение строительства всех запланированных объектов. Среди регионов, которые показали лучшие результаты по контрактации, могу назвать Нижегородскую область, Республики Мордовия и Бурятия, Пензенскую область, Республику Тыва, Саратовскую область и Чеченскую Республику», – сказал вице-премьер.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на заседании сообщил о контрактации по федеральным программам, курируемым Минстроем.

«По программе «Стимул» заключены контракты на 142 объекта в 43 регионах. Что касается федпроекта «Формирование комфортной городской среды», то здесь общая контрактация составляет 99,6%, по федеральному проекту «Чистая вода» полностью законтрактовались 63 региона. Кроме того, по данному федпроекту на 175 объектах ведутся строительно-монтажные работы, на 95 из которых с опережением графика», – отметил он.

В ходе заседания были одобрены три проекта региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры в Московской, Тверской областях и Республике Татарстан. Общий объем их финансовой поддержки составляет 42,6 млрд рублей, в том числе 18,3 млрд рублей – за счёт средств федерального бюджета.

Реализация программ позволит обновить в этих трех регионах в общей сложности 1 591 км сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения и тем самым улучшить качество предоставляемых услуг ЖКХ для порядка 1,7 млн граждан.

В целом штабом уже одобрены 83 проекта региональных программ на общую сумму 214,2 млрд рублей, из них поддержка федерального бюджета составит 124,4 млрд рублей.