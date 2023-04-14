Об импортозамещении и поставках оборудования для электросетевого комплекса в текущих экономических условиях рассказала директор Департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России Елена Медведева на заседании подкомитета по энергетике Комитета РСПП по международному сотрудничеству.

«В первую очередь мы должны сконцентрироваться на организации производства оборудования на отечественных площадках. И сегодня у нас уже имеется ряд предприятий, способных производить практически весь необходимый объём электротехнического оборудования, однако, не стоит останавливаться на достигнутом. Кроме того, нужно предусмотреть при необходимости замену изношенного импортного оборудования путём его закупки в дружественных странах, либо посредством параллельного импорта», – отметила Елена Медведева.

Она подчеркнула, что для достижения технологического суверенитета также предстоит провести большую работу по актуализации нормативной правовой базы.

Так, нужно отрегулировать дальнейшие взаимоотношения с иностранными производителями, чтобы российские эксплуатирующие компании не оставались один на один с импортным высокотехнологичным оборудованием. То есть в будущем вход на российский рынок для иностранных компаний должен означать полную или значительную локализацию производства на территории России, передачу технологии и обучение специалистов, пояснила глава Департамента.

Помимо этого, по её словам, может быть целесообразным пересмотр финансовой модели, при которой покупка экономически эффективного импортного оборудования происходит без учёта возможных рисков и потерь для отрасли. Нужно разработать механизмы отклонения заявок на закупку импортного оборудования при наличии аналогичного отечественного и совершенствовать нормативную правовую базу в части отнесения оборудования к отечественному, в том числе оборудования произведённого в ЕАЭС.

Елена Медведева также напомнила о необходимости развития собственной научной испытательной базы и технологий.

«Важно не превратить импортозамещение в слепое копирование западных технологий. На текущий момент совместно с Минпромторгом России и энергокомпаниями мы начали работу по созданию Всероссийского центра испытаний высоковольтного оборудования», – сообщила директор Департамента.

В заключение она обратила внимание на существенное значение соблюдения принципа экономической целесообразности и сохранения конкурентной среды в отечественном производстве.