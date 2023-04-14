Путепровод протяженностью 70 метров возводят на втором этапе обхода. Техническая готовность объекта составляет 68%.

В рамках строительства четырехпролетного путепровода специалисты возвели пять опор, устроили ригели, насадки, подферменники и смонтировали 20 железобетонных балок пролетного строения длиной 12, 15 и 18 метров.

Сейчас мостостроители приступили к армированию монолитной плиты пролетного строения толщиной 18 см. Им предстоит установить 28 тонн арматурного каркаса и залить 143 м3 бетона. На монолитную плиту уложат гидроизоляцию, которая надежно защитит ответственные конструкции от коррозионных повреждений, после чего приступят к укладке покрытия из асфальтобетона. Оно будет двухслойным, нижний слой покрытия выполнят из литого, а верхний – из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Для обеспечения безопасности дорожного движения на путепроводе установят барьерное и перильное ограждения, а также смонтируют линии электроосвещения.

На втором этапе обхода проектом предусмотрено строительство двух путепроводов. Второй путепровод в составе транспортной развязки возводят на пересечении с региональной дорогой Набережные Челны – Альметьевск. Протяженность путепровода составит 116 метров, он будет четырехпролетным. Сейчас специалисты выполняют работы по устройству монолитных ростверков, стоек, ригелей на пяти опорах и занимаются подготовкой к монтажу балок.

Проект обхода Нижнекамска и Набережных Челнов включает в себя строительство четырехполосной автодороги IБ категории, 10 мостов, 5 транспортных развязок, 11 путепроводов и 5 пересечений в разных уровнях. Для обеспечения безопасности движения на транспортных развязках установят электроосвещение, для исключения выездов на встречную полосу движения транспортные потоки разделят металлическим двухсторонним барьерным ограждением. Строительство разделено на три этапа. Общая протяжённость обхода составит 81 км.