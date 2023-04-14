Концерн «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») стал победителем Премии «Эффективное производство» 2023 (OEE Award). Церемония награждения состоялась 13 апреля 2023 года в рамках VII ежегодной практической промышленной конференции «Эффективное производство 4.0».



Проект «Умная видеоаналитика: контроль соблюдения требований техники безопасности и промышленной безопасности с помощью компьютерного зрения и искусственного интеллекта» занял 1-е место в специальной номинации «Промышленная безопасность и охрана труда».



Система предназначена для анализа видеопотока с камер наблюдения в производственных помещениях, где требуется соблюдение требований техники безопасности и промышленной безопасности. При помощи искусственной нейронной сети полностью автоматизируется процесс обнаружения нарушений правил применения средств индивидуальной защиты в производственных помещениях, где размещены действующие электроустановки. Система позволяет выявлять и регистрировать до 95-98% нарушений.



В настоящее время система успешно функционирует на Кольской АЭС и тиражируется на все российские атомные электростанции. Система включена в Реестр российского ПО.

«Среди ключевых задач проекта были не только снижение количества нарушений ТБ и ПБ, повышение трудовой дисциплины, изменение поведения работников, но и оптимизация расходов на ПБ и ТБ, уменьшение потерь из-за травматизма, ремонтов и простоя оборудования. Результаты пилотного внедрения на Кольской АЭС показали, что мы с этими задачами успешно справились. Для меня и всей нашей команды очень ценно, что наш опыт высоко оценило профессиональное сообщество», - прокомментировал руководитель проектного офиса по внедрению цифровых решений при эксплуатации АЭС Концерна «Росэнергоатом» Виктор Царану.

«Мы не стоим НА месте и продолжаем развивать функционал системы. На текущий момент систему дополнительно научили распознавать начальные признаки возгорания и задымления, обнаруживать оставленные предметы, а также определять личность нарушителя, используя Face ID». Гибкость и адаптируемость нашего решения позволяет обеспечить высокую точность детекции инцидентов на всех объектах тиража, – отметил директор Департамента управления ИТ-проектами и интеграцией Концерна «Росэнергоатом» Олег Шальнов.

Премия OEE Award учреждена в 2018 году ГК «Цифра». Цель премии – выявить и представить профессиональному сообществу лучшие практики цифровизации предприятий, меняющие облик современного завода, способствующие сокращению издержек и росту прибыли за счет ИТ.



Президент вывел Россию в число мировых лидеров по распространению интернета и его доступности. В стране насчитывается около 130 млн интернет-пользователей что составляет почти 90% населения. Благодаря этому во всех отраслях экономики ускоренными темпами идет внедрение цифровых сервисов. В России отечественная цифровая инфраструктура развита по всем направлениям. Инновационное развитие возможно благодаря объединению усилий бизнеса, науки, органов власти и институтов развития.