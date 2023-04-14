Проект кампуса СахалинTech прошел Главгосэкспертизу

Научно-образовательный комплекс, вошедший в число лауреатов федерального конкурса, итоги которого подвел председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, построят в Южно-Сахалинске в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Ранее Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту строительства на Сахалине студенческого городка: межвузовские кампусы мирового уровня создаются по всей стране по поручению Президента Владимира Путина. Настоящей проектно-сметной документацией предусмотрен следующий этап работ, включающий строительство в квартале улиц Антона Буюклы – Комсомольской – Музейной – Коммунистический проспект научно-образовательного кампуса СахалинTech. Это флагманский проект Сахалинского государственного университета, который станет «визитной карточкой» консорциума научно-технологического прорыва Сахалинской области и подготовки кадров по заказам индустриальных компаний по стратегическим приоритетам научно-технологического развития региона.

«Объемно-пространственный комплекс научно-образовательного центра в Южно-Сахалинске образуют учебный и учебно-лабораторный корпуса, выполненные в одной стилистике. Здесь не будет факультетов и кафедр, акцент планируется сделать на профильно-целевом использовании аудиторий, приспособленных для практических и лабораторных занятий с учетом их специализации и комплектации», – рассказали эксперты Главгосэкспертизы России, участвующие в экспертизе объекта.

Помимо учебных помещений, в составе кампуса предусмотрены библиотека с медиатекой, актовый зал с амфитеатром, спортивные и конференц-залы, музей естественно-научного профиля, где будут выставлять археологические и научные экспонаты центра морских млекопитающих, макеты работ научно-исследовательского направления сотрудников и студентов, в том числе выставочно-аквариальный комплекс, оранжерея, коворкинги и другие функциональные зоны.

Застройщик объекта – Корпорация развития Сахалинской области. Генпроектировщик – ООО Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Мирпроект».