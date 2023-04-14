По заказу подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород начинается масштабный ремонт федеральной трассы Р-177 «Поветлужье» в Воскресенском районе Нижегородской области.

Автомобильная дорога Нижний Новгород – Йошкар-Ола проходит по популярному туристическому маршруту вдоль живописных мест у реки Ветлуга. Осенью 2020 года она перешла в федеральное ведение. На тот момент ряд её участков в Воскресенском районе находился в неудовлетворительном состоянии: практически отсутствовало асфальтовое покрытие, основание дороги было ослаблено или сильно повреждено.

В 2023–2024 годах к нормативному состоянию приведут порядка 40 километров на участке с 146-го по 186-й км от районного центра до границы с Республикой Марий Эл.

Здесь дорожники отфрезеруют старый изношенный асфальт, устранят пучины с использованием щебня и геотекстиля, укрепят и спланируют обочины асфальтогранулятом. На наиболее поврежденных участках восстановят земляное полотно методом холодной регенерации с добавлением скелетного материала и комплексного вяжущего. Дорожное покрытие будет выполнено из двух слоев – выравнивающего, а также верхнего из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Помимо работ на проезжей части, специалисты обновят инфраструктуру дороги. Они восстановят систему водоотвода, заменят барьерное и перильное ограждения, отремонтируют существующие тротуары и посадочные площадки, смонтируют 19 новых автопавильонов, установят 830 дорожных знаков и 330 сигнальных столбиков.

Выполнение ремонта разделено на этапы. В этом сезоне дорожники сосредоточатся на восстановлении наиболее поврежденного участка с 174-го по 186-й км от поворота на Сысуево до границы с Марий Эл, по которому поступало много жалоб от местных жителей и пользователей дороги. В 2024 году ремонт пройдет на оставшихся отрезках.

Дорожные работы будут выполняться последовательно на отрезках протяженностью от одного до трех километров, что позволит минимизировать неудобства для автомобилистов. В местах ремонта проезжую часть сузят, при необходимости движение будет организованно в реверсивном режиме. Максимальная скорость вне населенных пунктов – 50 км/ч, в населенных пунктах – 40 км/ч.

ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать свой маршрут с учетом ограничений. При проезде ремонтных участков необходимо быть внимательными и следовать установленной схеме движения.