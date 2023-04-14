Вопрос создания будущей ТОР обсуждался на заседании президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, прошедшей под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

«Рассмотрим создание территории опережающего развития в Архангельской области и реализацию в рамках этой территории программы «Арктический квартал». Мы начали эту работу на Дальнем Востоке. В принципе, она показывает неплохие показатели. Мы видели рост объёмов строящегося жилья и снижение цены. Здесь задача – тоже такая же. Нам надо добиться снижения цены. Пока стоимость жилья в северных регионах достаточно высокая и сильно превышает стоимость в центральных территориях РФ», – отметил Юрий Трутнев.

По словам губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, регион совместно с Минвостокразвития России и АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» предлагают в планируемой ТОР развивать два направления: реализовать проект «Арктический квартал» и создать промышленный парк для размещения малых и средних промышленных предприятий.

Проект «Арктический квартал» касается государственной поддержки жилищного строительства. Проект предполагает, что под жилую застройку будет создаваться режим ТОР со всеми его преференциями и льготами для застройщика. При этом инженерная инфраструктура будет строиться за счет бюджетных средств. Этот механизм позволит построить жилье, в том числе для нуждающихся категорий граждан.

Анализ ввода жилья в арктических субъектах за последние несколько лет показывает, что объёмы и темпы роста этого показателя значительно отличаются от других регионах страны, расположенных в более благоприятных климатических условиях.

«Ситуация с жильём для нашего региона особенно актуальна в связи с большим количеством аварийного жилья. Увеличить объёмы жилищного строительства в арктических регионах, на наш взгляд, может сочетание трёх элементов: создание инженерной инфраструктуры до площадки за счет бюджетных средств, преференциальный режим ТОР, то есть налоговые и административные льготы и преференции для застройщиков, и обеспечение спроса за счет выкупа части жилья регионом (это в первую очередь переселение людей из аварийного жилья, обеспечение жильем детей-сирот), а также вовлечение крупных промышленных компаний, заинтересованных в строительстве жилья для своих работников, доступности строящегося жилья для населения», – высказал предложение губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Действенным инструментом для решения задачи стимулирования строительства по аналогии с Дальним Востоком может стать программа «Арктический квартал».

«Архангельская область готова стать пилотным регионом для запуска такой программы. Для этого у нас уже созданы необходимые условия. Наш регион входит в число лидеров среди арктических субъектов по объему вводимого ежегодно жилья (в целом по области в 2021 году введено 422,6 тыс. кв.м., в 2022 году – 426,4 тыс. кв. м.). В области работает ряд крупных застройщиков, которые оказывают существенное влияние на развитие жилищного строительства в регионе. Спрос на доступное жилье, в том числе для решения задачи ликвидации аварийного жилья, превышает предложение», – рассказал глава региона.

В целях запуска проекта «Арктический квартал» определены четыре незастроенных земельных участка для жилищного строительства в самом динамично развивающемся округе города Архангельска – Майская Горка. Расчётное значение совокупного градостроительного потенциала выбранных участков составляет порядка 200 тыс. кв. метром жилой площади. На первом этапе заявка будет сформирована на строительство квартала с объемом вводимого жилья не менее 70-80 тыс. кв. м.

Второе направление при создании ТОР направлено на решение проблемы острой нехватки в регионе готовых для размещения производства инвестиционных площадок. На сегодняшний день есть запрос от 20 потенциальных инвесторов с общим планируемым объемом инвестиций порядка 5 млрд рублей, которым нужны земельные участки, обеспеченные необходимой инженерной инфраструктурой.

Наиболее перспективной является территория недостроенного еще в советское время приборостроительного завода, расположенного в привокзальном районе города Архангельска. Площадь территории для освоения в рамках первого этапа формирования ТОР может составить до 33 гектар земельных участков, в перспективе при сохранении спроса со стороны инвесторов с расширением дополнительно на 44 гектара. Сейчас в регионе формируются заявки потенциальными резидентами ТОР по таким проектам как «Производство кузовных надстроек и гидроманипуляторов», «Производство харвестерных головок», «Строительство завода по производству железобетонных изделий», «Производство оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности». Общий объем инвестиций – более 2 млрд рублей. В перспективе в ТОР смогут войти дополнительные земельные участки под реализацию крупных проектов в сфере транспорта и логистики, ориентированные на развитие Северного морского пути и наполнения его грузовой базы.

По словам Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, в Арктике задействуются самые эффективные инструменты, которые уже используются на Дальнем Востоке. Один из них – президентская «Единая субсидия», распространенная на Арктику, по которой уже выделено 7,8 млрд рублей на реализацию более 80 социально значимых проектов. В частности, в Архангельске реконструируется центральная площадь, учреждения здравоохранения, приобретается медицинская техника.

«Этот же инструмент позволит нам приступить к созданию «Арктических кварталов» и обустройству индустриальных парков – чтобы диверсифицировать экономику, обеспечить импортозамещение и создание новых высокооплачиваемых рабочих мест. Сбалансировав, тем самым, развитие социальной сферы и экономики», - отметил глава Минвостокразвития России.

Создание ТОР в Архангельской области было поддержано на заседании президиума Госкомиссии по развитию Арктики.