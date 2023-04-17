Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) приняла участие в заседании круглого стола Комитета Государственной Думы по энергетике, который прошел в Якутске. В ходе мероприятия обсуждались вопросы законодательного обеспечения развития распределённой генерации в изолированных и труднодоступных территориях.

По словам Председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Павла Завального, вопрос развития распределённой генерации, в том числе на основе ВИЭ, является особенно актуальным для территории Дальневосточного федерального округа, Арктической зоны РФ и других удалённых территорий Крайнего Севера. Именно здесь в первую очередь необходимо заниматься системным внедрением современных технологий локального энергоснабжения, в том числе на основе возобновляемых источников энергии. Это имеет целый ряд социально-экономических эффектов, включая гарантированное энергоснабжение потребителей, снижение себестоимости производства электрической и тепловой энергии, расходов региональных бюджетов и перекрестного субсидирования в электроэнергетике.

В 2018 году Президентом России Владимиром Путиным в качестве одной из стратегических задач развития Российской Федерации было определено гарантированное обеспечение доступной электроэнергией за счёт развития распределённой генерации, в том числе на основе возобновляемых источников энергии, особенно в удалённых и изолированных энергорайонах.

«Комитет Государственной Думы по энергетике ведет системную работу по контролю за реализацией этого направления и отмечает существующую проблематику по созданию предусмотренного механизма государственной поддержки проектов локальной энергетики. У Республики Саха (Якутия) есть значительный опыт реализации проектов малой и распределенной энергетики в труднодоступных и изолированных территориях с использованием ВИЭ. Наша задача сегодня – проанализировать этот опыт, обсудить совершенствование законодательства, необходимое для повышения эффективности проектов распределенной энергетики, и подготовить содержательные рекомендации в адрес профильных органов власти», - сказал Павел Завальный.

В настоящее время соответствующая работа ведётся Минэнерго совместно с Минфином и Минвостокразвития России в рамках исполнения отдельного поручения Президента Российской Федерации по итогам ВЭФ-2022.

Об опыте реализации инвестиционных проектов по модернизации неэффективной генерации в удалённых районах и предложениях КРДВ рассказал руководитель направления по энергетике и ЖКХ Максим Губанов. По его мнению, необходимо дополнение отраслевого законодательства для создания мер государственной поддержки инвесторов в сферу локальной электрогенерации и когенерации.

Ключевая идея состоит в подходе к объектам локальной электрогенерации, как к объектам коммунального хозяйства, и выстраивание системы привлечения инвестиций в эту подотрасль. Аналогичная система уже действует в сфере ЖКХ и ТКО, где существуют профильные институты развития в лице ППК «Фонд развития территорий» и ППК «Российский экологический оператор», со своей нормативной правовой базой, технологической экспертизой и финансированием.

«Мы предлагаем дополнить действующую систему перспективного планирования в электроэнергетике разработкой схем и программ развития локальной энергетики с регулируемым ценообразованием на уровне субъектов России, разработать оптимальный механизм возврата инвестиций, определить институт развития распределённой генерации в удалённых и изолированных районах в виде фонда и обеспечить его государственное финансирование. Это позволит выстроить понятную систему и создать действенный механизм привлечения финансовых и технологических инвестиций в эту сферу», - заявил Максим Губанов.

Соответствующая инициатива КРДВ стала результатом широкой профессиональной дискуссии с 2019 года и была одобрена экспертным сообществом. Ключевую роль в нахождении компромиссных решений и продвижении этой инициативы обеспечила деятельность руководителя секции по законодательному регулированию распределенной энергетики и возобновляемых источников энергии Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетике Валерия Селезнева.