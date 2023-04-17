Масштабные работы по комплексному благоустройству самого большого общественного пространства в Мариуполе – Приморского парка – пройдут на площади более 78 га. Завершить их планируется к 1 сентября 2023 года. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Формируем комфортную городскую среду по всей стране, в том числе и в новых регионах. К началу осени преобразится территория Приморского парка в Мариуполе: будет восстановлено асфальтовое покрытие центральной аллеи и 19 км пешеходных дорожек, появятся современные спортивные и детские площадки, беговые и велодорожки, пикниковые зоны. Новые скамейки и светодиодные фонари будут оформлены в едином стиле в соответствии с концепцией мастер-плана развития Мариуполя», – рассказал вице-премьер.

В настоящее время произведена разбивка геодезической основы, ведётся демонтаж старого асфальтобетонного покрытия и бордюров. Кроме того, ремонтные работы в парке проходят на знаковых объектах: мемориале «Освободителям Донбасса», главной смотровой площадке, холме Славы, в храме и мечети.

Марат Хуснуллин также сообщил, что будут благоустроены 2,5-километровая набережная и пляж, расположенные рядом с парком.