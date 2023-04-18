Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» одобрил заявки ООО «Монамин» и ООО «Лега Раббер» на получение статуса резидента ОЭЗ в Дзержинске Нижегородской области.

Заместитель губернатора Нижегородской области, председатель экспертного совета ОЭЗ Андрей Саносян подчеркнул, что резидентами могут стать только предприятия с высокой степенью проработки проектов.

«Проекты, которые сегодня рассматривал экспертный совет, очень сильные. Общий объем инвестиций по ним — более 3 миллиардов рублей. Их реализация стала возможной благодаря расширению нашей ОЭЗ. Один из проектов –производство метилдиэтаноламина и диметилэтаноламина — не только имеет огромное значение для Нижегородской области и России в целом, но и обладает серьезным экспортным потенциалом. Благодаря вводу в эксплуатацию новых промышленных мощностей в Нижегородской области будут удовлетворены все потребности страны в этой продукции. Проект второй компании связан с переработкой резины и, соответственно, призван улучшить экологическую обстановку», — рассказал Андрей Саносян.

Работу особой экономической зоны курирует Корпорация развития Нижегородской области.

«ОЭЗ растет и развивается. Со стороны инвесторов мы видим к ней серьезный интерес и готовность приступить к реализации проектов в кратчайшие сроки. Это хороший результат, учитывая, что дополнительное соглашение о включении в ОЭЗ новых территорий было подписано этой весной. Кроме того, нам важно, что площадку рассматривают для своих проектов компании, чья специализация напрямую связана с профилем территории, в первую очередь, с химией. Это позволяет последовательно реализовывать потенциал территории», — сказал руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Одна из компаний, претендующих на статус резидента, — «Монамин» - создаст на территории ОЭЗ производство алкилэтаноламинов мощностью 15 тысяч тонн в год.

«Это первый проект, который реализуется инвестиционным фондом, созданным при участии группы компаний „Синтез-Ока“ и „Роснано“. Продукцией станут метилдиэтаноламин и диметилэтаноламин — сорбенты, которые применяются в химической промышленности, один из них — при очистке добываемых природных газов и технологических газов, а второй — в водоочистке», — рассказал генеральный директор предприятия Сергей Похвалинский.

Проект будет введен в эксплуатацию уже в этом году на площадке «Синтез-Ока», которая стала частью ОЭЗ в 2023-м. Общая стоимость проекта составит 2,8 млрд рублей. Его реализация позволит создать 51 рабочее место.

Второй претендент на статус резидента ОЭЗ — компания «Лега Раббер» — построит производство регенерированной резины, резиновых смесей и изделий из них на территории площадки «Ока-Полимер».

«Все виды нашей продукции будут основаны на переработке резиновых изделий, утративших потребительские свойства, — в основном, на переработке крошки из автомобильных шин. Среди продукции — гидроизоляция, резиновая смесь, которая используются для изготовления технических изделий, резиновой обуви, спортивного инвентаря, укладки тротуаров, а также модификаторы, используемые в дорожном строительстве. Тем самым, перерабатывая резину, мы поможем улучшить экологическую обстановку в стране», — рассказал начальник производства предприятия Александр Шалин.

Площадь земельного участка для реализации проекта — 1,25 га. Объем инвестиций в проект — 304 млн рублей. После его реализации будет создано 29 рабочих мест. Производство планируется запустить в 2026 году.

Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Кулибин» была создана в мае 2020 года на территории г. о. г. Дзержинск. В 2023 году площадь ОЭЗ была увеличена в 10 раз — с 72 до 724 гектаров. Таким образом, в состав ОЭЗ входит государственная территория (более 400 га), а также частные площадки ДПО «Пластик», «Ока-Полимер» и «Синтез-Ока».

Преференциальные условия ОЭЗ снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 лет, до 5% — в следующие 5 лет и 14,5% — в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог.

Процедура получения статуса резидента включает в себя определение площадки для реализации проекта совместно с управляющей компанией, регистрацию юридического лица на территории г. о. г. Дзержинск, подачу документов в управляющую компанию, в том числе заявки на заключение соглашения, бизнес-плана, копий учредительных документов, свидетельства о регистрации юридического лица и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. Далее инвестор проходит защиту бизнес-плана на экспертном совете. Затем заключается трехстороннее соглашение с Корпорацией развития Нижегородской области и министерством экономического развития и инвестиций региона. На основании соглашения Минэкономразвития России выдает свидетельство, удостоверяющее регистрацию предприятия в качестве резидента ОЭЗ «Кулибин».