Весть о животном, забравшемся на опору высоковольтной линии электропередачи, облетела Кызыл накануне. Волонтеры и жители ближайших домов обращались в различные инстанции, просили и частных владельцев автовышек снять животное, но везде получили отказ.

В «Россети Сибирь Тываэнерго» четвероногого в беде не оставили, решили спасать. Оперативная бригада выехала на линию поздно ночью, чтобы дискомфорт жителям, связанный с отключением, был минимальным.

Для Аймира Саая это уже второй спасенный кот. Электромонтер оперативно-выездной бригады животных любит и не побоялся быть поцарапанным и покусанным.

«Снимать животных с ЛЭП можно только профессионалам, самостоятельно этого делать нельзя. Линия должна быть отключена от напряжения, необходимо убедиться, что место безопасно. Ведь электрический ток ошибок не прощает, и только после выполнения всех правил можно приступать к спасательной операции», - предупреждает энергетик.

Электричество на ближайших улицах на время проведения операции по спасению пришлось отключить. Но жители были рады этому отключению. В мессенджерах пгт. Каа-Хем люди благодарили энергетиков и писали позитивные комментарии: «…люди удивятся, как ради кота поселок отключили, а я вот радуюсь сижу, хоть и без света…», «…даже настроение поднялось…», «…все-таки не все службы эгоисты, кто-то аж электричество отключает, чтобы снять кота!», «…спасибо ребятам из Россетей!».

Кота сняли с опоры, а добрые люди приютили животное у себя. Он оказался очень ласковым, сложно представить, что бедняга просидел на опоре два дня, мерз и голодал.