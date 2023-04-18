Мероприятия реализуются на средства субсидии, предоставленной Минстроем России в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Реконструкция дороги проводится для реализации нового культурно-развлекательного и спортивного комплекса «ЯМАНЬ SPA Resort», чтобы к моменту ввода в эксплуатацию туристического объекта была готова вся необходимая сопутствующая инфраструктура. Новый комплекс будет включать современный номерной фонд, многофункциональный центр СПА с бассейном и культурно-развлекательным комплексом, детской площадкой и большой зоной парковки.

Мероприятия инвестиционного проекта и ход подготовки создания обеспечивающей инфраструктуры обсудили на совещании в Министерстве строительства и ЖКХ РФ под председательством замминистра Юрия Гордеева. Во встрече приняли участие в том числе представители Воронежской области, корпорации Туризм.РФ и инвестора.

Как сообщили представители региона, в данный момент начались проектно-изыскательские работы для строительства автомобильной дороги М4 «Дон»-Горожанка-Кривоборье-д.Емань с реконструкцией участков автомобильных дорог М4 «Дон» - с.Горожанка и М4 «Дон»-Горожанка-д.Кривоборье в Рамонском муниципальном районе общей протяженностью 8,3 км.

Кроме этого, регионом объявлен открытый конкурс на строительство сетей, инженерных сооружений водоснабжения и водоотведения. Мероприятия также будут реализованы на средства субсидии, предоставленной Минстроем России. Планируется, что строительно-монтажные работы начнутся уже в этом году.

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в этом году 11 регионов России получат субсидии Минстроя России на создание обеспечивающей инфраструктуры. Это строительство автомобильных дорог, сетей теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения для реализации инвестиционных проектов. Комплексные мероприятия позволят создать новые современные места отдыха.

Список регионов для получения субсидий сформирован на основании отборов, проведенных Минстроем России в 2022 году. Поддержка предусматривает развитие обеспечивающей инфраструктуры к новым строящимся туристическим объектам, возводимым с участием акционерного общества «Корпорация Туризм.РФ».