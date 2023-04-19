Катайский насосный завод увеличил выручку на 16%

В АО «Катайский насосный завод» (КНЗ, Курганская область, актив РАТМ Холдинга) подвели итоги работы за 2022 год.

Ключевые показатели предприятия демонстрируют положительную динамику: выручка в сравнении с 2021 годом увеличилась на 16%, валовая прибыль – на 30%, значение EBITDA – на 36%. Налоговые отчисления компании в отчетном периоде по отношению к 2021 году выросли на 28%.

Как сообщил генеральный директор АО «КНЗ» Анатолий Зуев, в течение 2022 года в рамках импортозамещения, которое в настоящее время является одним из главных трендов в машиностроении, на заводе освоили производство насосных агрегатов для флота ГРП, систем охлаждения дизельных двигателей, перекачивания масла для силовых и тяговых трансформаторов, автоспецтехники – всего 11 моделей. Характеристики продукции, благодаря конструкторскому потенциалу и уникальным возможностям КНЗ, не уступают зарубежным образцам, а по отдельным критериям даже превосходят их. Так, специалисты КНЗ разработали насос 4К65-50-160 – это аналог итальянского Comet C610H для поливомоечных машин, используемый на заводе дорожной техники «Регион 45».

По мнению Анатолия Зуева, рынок промышленных насосов в РФ будет развиваться: