19 апреля 2023 года в Минске, в рамках форума ТИБО-2023 подписаны сразу три значимых соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и белорусскими партнёрами. Речь идёт о реализации совместных проектов в сфере цифрового моделирования, о сотрудничестве в области телекоммуникационного оборудования и решений «Умный город».

Первое подписанное соглашение о сотрудничестве между отраслевым центром компетенций в сфере цифрового моделирования и тренажеростроения АО «Инженерно-Технический Центр «ДЖЭТ» (входит в дивизион Госкорпорации «Росатом» АО «Русатом Сервис») и организациями системы Министерства энергетики Беларуси – ГПО «Белэнерго» и ОАО «Белэнергоремналадка» – предполагает внедрение физических полномасштабных тренажерных комплексов и продвижение технологии «цифровых двойников» на энергетических объектах Минэнерго. Также партнерство предусматривает подготовку, повышение квалификации оперативного и эксплуатационного персонала технологических цехов электростанций и внедрение лучших практик в области эксплуатации энергетического оборудования.

Во время церемонии подписания соглашения министр энергетики Виктор Каранкевич отметил: «В нашей стране накоплен определенный опыт в этой сфере, есть соответствующие разработки. Мы заинтересованы в изучении возможностей организаций Госкорпорации «Росатом» по данному направлению. Полагаю, наше взаимодействие будет взаимовыгодным».

Второй документ, подписантами которого стали АО «Русатом Инфраструктурные решения» РИР и ОАО «Гипросвязь», предполагает совместные разработки по тематике «Умного города». Опираясь на амбициозные планы по цифровизации страны, уникальные компетенции Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, а также большую экспертизу АО «Русатом Инфраструктурные решения», которое уже реализует различные проекты более чем в 100 российских городах, сотрудничество будет развиваться в сфере цифровизации госуправления, городской среды, ЖКХ и транспортной инфраструктуры. Стороны готовы внедрять цифровые решения, позволяющие достичь экономической эффективности, повысить уровень взаимодействия жителей и руководства городов, поднять качество и надежность ресурсоснабжения. К примеру, как подсчитали специалисты Росатома, только использование продукта «Цифровой водоканал» позволяет на существенно снизить потери в сетях затраты на электроэнергию повысить производительность труда.

Также, российский производитель телекоммуникационного оборудования для построения корпоративных сетей передачи данных «Т-КОМ» (предприятие топливной компании Росатома «ТВЭЛ») и ОАО «ПРОМСВЯЗЬ» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве по совместным проектам в области телекоммуникационного оборудования. Партнерство позволит обмениваться информацией, участвовать в разработке, испытаниях новых образцов и технологий, используя положительный опыт сторон в производстве телекоммуникационного оборудования и внедрение лучших практик в области эксплуатации сетей передачи данных. Важным фактором совместного взаимодействия будет укрепление позиций компаний на рынках России и Республики Беларусь.

Отмечая важность такого партнёрства, зародившегося на полях международного форума ТИБО-2023, директор странового офиса Госкорпорации «Росатом» в Беларуси Станислав Левицкий подчеркнул: «Международный форум ТИБО-2023 стал площадкой для развития целого ряда белорусско-российских проектов. Росатом готов предложить белорусскими партнёрами высокотехнологичные цифровые решения, направленные как на повышение эффективности всех отраслей народного хозяйства, так и на улучшение качества жизни каждого гражданина Республики».

Госкорпорация «Росатом» — глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает в себя более 350 предприятий и организаций, в которых работает 290 тыс. человек. С 2018 г. реализует единую цифровую стратегию (ЕЦС), предполагающую многоплановую работу по ряду направлений. В направлении «Участие в цифровизации РФ» является центром компетенций федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ»; выступает компанией-лидером реализации правительственных «дорожных карт» по развитию высокотехнологичных областей «Новое индустриальное программное обеспечение» и «Квантовые вычисления»; с 2021 года реализует первый российский проект по импортозамещению целого класса промышленного ПО – систем инженерного анализа и математического моделирования (САЕ-класс), с 2022 году выступает координатором проекта по созданию российской PLM-системы тяжелого класса. В направлении «Цифровые продукты» разрабатывает и выводит на рынок цифровые продукты для промышленных предприятий – в портфеле Росатома более 60 цифровых продуктов. В направлении «Внутренняя цифровизация» обеспечивает цифровизацию процессов сооружения АЭС, цифровое импортозамещение и создание Единой цифровой платформы атомной отрасли. Также в рамках ЕЦС Росатом ведет работу по развитию сквозных цифровых технологий, в числе которых технологии работы с данными, интернет вещей, производственные технологии, виртуальная и дополненная реальность, нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника и сенсорика и др. В направлении «Цифровые компетенции и культура» реализует образовательные программы для повышения цифровой грамотности сотрудников, а также развивает отраслевые производственно-технологические площадки и конкурсы профессионального мастерства по теме цифровизации».

Все направления работы Госкорпорации «Росатом» на территории Республики, включая структурирование проектов в сфере цифровизации, активно реализуются страновым офисом Госкорпорации в Беларуси: ООО «Русатом Бел». Офис начал свою работу в 2022 году и уже зарекомендовал себя как надежный и ответственный партнер, готовый как найти важные и эффективные для организаций и ведомств Республики решения атомной отрасли России, так и вести работу по созданию партнерств по новым направлениям бизнеса Госкорпорации.

ООО «Т-КОМ» - российский производитель сетевого и телекоммуникационного оборудования (входит в состав Топливной компании ТВЭЛ), предлагающий своим заказчикам широкую линейку управляемых коммутаторов с программным обеспечением, разработанным в России и включенным в реестр отечественного ПО (единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных). Ключевыми потребителями продукции компании являются промышленные предприятия и ТЭК, атомная отрасль, научные и образовательные учреждения, здравоохранение, операторы связи и другие. К настоящему моменту ООО «Т-КОМ» освоило производство более 70 моделей управляемых коммутаторов для построения или модернизации любого сегмента телекоммуникационных сетей потенциальных заказчиков.

АО «Инженерно-технический центр «ДЖЭТ» (входит в группу компаний АО «Русатом Сервис») — признанный лидер в области тренажеростроения и математического моделирования для российских и зарубежных атомных электростанций (АЭС), тепловых электрических станций (ТЭС), учебно-тренировочных центров (УТЦ) и других объектов энергетики. За более чем 30-летний опыт работы компания создала свыше 50 тренажеров в рамках реализации проектов по всеми миру, включая страны Европы и Азии. В сферу деятельности компании входит математическое моделирование технологических систем и систем управления атомных энергоблоков с целью их анализа, оптимизации и использования для изготовления тренажеров АЭС, создание системы автоматизированного проектирования (САПР) для разработки атомных энергоблоков и их составных элементов, тестирование технологических алгоритмов проектируемых энергоблоков, исследование человеко-машинного интерфейса, разработка систем поддержки оперативного персонала АЭС в нештатных ситуациях. С 2020 года АО «ИТЦ «ДЖЭТ» является 100 % дочерним предприятием АО «Русатом Сервис». В состав АО ИТЦ «ДЖЭТ» входит ООО «ДЖЭТ ЛАБ» - созданная в 2022 году IT-компания с широкими компетенциями по разработке компьютерного ПО и решению комплексных задач в сфере компьютерных технологий.

АО «Русатом Инфраструктурные решения» – дивизион Госкорпорации «Росатом», диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере IT, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией Госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Генерирующие мощности компании и теплосети расположены в 16 регионах России, включая объекты ПАО «Квадра», вошедшие в состав компании в 2022 году. Общая установленная электрическая мощность электростанций составляет 3,6 ГВт, тепловая – 18,3 тыс. Гкал/ч. Различные проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в 100 городах от Мурманска до Сахалина.

Международный ИКТ Форум «ТИБО» – крупнейшее событие Республики Беларусь в ИТ-сфере. Форум «ТИБО» внёс значительный вклад в формирование информационного общества и развитие в Беларуси собственной ИТ-индустрии, реализацию стратегии инновационного развития страны. Мероприятие способствует созданию благоприятных условий для укрепления международного сотрудничества, восприятия и внедрения передовых технологий, становления наукоемкой, ресурсосберегающей и конкурентоспособной экономики. Работа форума ТИБО-2023 продлится до 21 апреля.

Взаимоотношения с Беларусью являются ярким примером взаимовыгодного сотрудничества. Создаются новые возможности для экономического роста, раскрытия человеческого капитала, развития программ импортозамещения. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.