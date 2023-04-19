В Коммунарке построят корпус лучевой терапии

Проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реализацию объекта в рамках 7-го этапа второй очереди строительства больницы с роддомом рассмотрела Главгосэкспертиза России. По итогам проведенной оценки выдано положительное заключение.

Медицинский кластер в Коммунарке – крупнейший из построенных с нуля на всем постсоветском пространстве – стал известен во время активной фазы пандемии, когда его перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом. После стабилизации эпидемситуации комплекс возвращается к своему основному назначению – как мощнейший многопрофильный стационар и один из якорных онкологических центров с суперсовременной патоморфологической лабораторией. Здесь строят и открывают новые подразделения, в том числе корпус лучевой терапии, проектные решения которого рассмотрели в Главгосэкспертизе.

Корпус предназначен для оказания стационарной и амбулаторной помощи взрослым и детям в плановом порядке. В здании обустроят помещения отделений лучевой терапии, радионуклидной терапии и диагностики, а также помещения общего назначения. Мощность лечебно-диагностического комплекса составит 56 стационарных коек, 20 мест дневного стационара, 231 посещение в смену.

«В отделении лучевой терапии Коммунарки разместят линейные ускорители электронов, рентгеновские компьютерные томографы, аппараты контактной лучевой терапии и другое оборудование с источниками ионизирующего излучения. Поэтому проектные решения включают все необходимые мероприятия по радиационной защите», – рассказал главный эксперт проекта Главгосэкспертизы России Андрей Крыль.

Работы проводятся в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы на 2021-2024 годы.

Застройщик объекта – Казенное предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства». Генпроектировщик – ООО «Концерн МонАрх».