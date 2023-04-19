Лидерами рынка стали компании Elma, резидент «Сколково», и «Доксвижн». Их решения основаны на платформах собственной разработки, что обеспечивает гибкость, возможность настройки и интеграции. Исследование проведено аналитическим центром Фонда «Сколково» в интересах группы компаний «Севергрупп».

BPM-cистема берет на себя управление бизнес-процессами торговых сетей. Например, автоматизирует документооборот, регулирует постановку и контроль поручений, что позволяет экономить время сотрудников на рутинных задачах.

На основе открытых источников информации, заполненных анкет и интервью проведена экспертная оценка текущих возможностей и стратегических инициатив отечественных поставщиков BPM. Каждая компания получала две оценки — по текущим возможностям и плану развития. Итоговый показатель рассчитывался как произведение этих баллов.

Сергей Сергеев, директор по цифровым инновациям и ИТ «Ленты»:

«Мы выбирали партнера – российского поставщика решения по управлению бизнес-процессами, и для объективной оценки обратились в консалтинговый центр Фонда “Сколково”. Мы получили оценку решений от российских разработчиков – как с точки зрения функциональности и технической зрелости решений, так и с точки зрения надежности компании-разработчика, что явилось для нас дополнительной ценностью. Взаимодействие с Фондом позволило нам сократить время на выбор подрядчика и оптимизировать внутренние расходы на предпроектный консалтинг. Выбранный нами поставщик решения вошел в тройку лучших по двум независимым оценкам – Фонда “Сколково” и нашей собственной в последующих проектных изысканиях».

Для сравнения функциональности российских BPM систем в исследование были добавлены BPM решения некоторых международных поставщиков (Bizagi Digital Business Platform, IBM BPM и Oracle BPM). На текущий момент они не доступны на российском рынке, поэтому интервью с ними не проводилось и доход от продаж не указан.

Ольга Стрелова, директор по акселерации в области Retail Фонда «Сколково»:

«Сегодня в “Сколково” более 3,5 тыс. компаний, и в основном это устоявшиеся бизнесы с выручкой. Мы развиваем экспертизу замещения технологий ушедших вендоров, в том числе за счет финансирования разработок грантами в интересах российских предприятий. Таким образом, мы регулярно проводим глубокую бизнес- и технологическую экспертизу решений, и способствуем развитию наиболее перспективных. Мы составили карту российских решений для ритейл – Sk RetailTech Map , где представлены разработки для целей автоматизации процессов торговых сетей, и приглашаем подать заявки для размещений все релевантные компании».

Лидеры

По результатам исследования были названы лидеры с итоговым баллом выше 70 — компании Elma и «Доксвижн». Эти поставщики обладают комплексной функциональностью, готовы к развертыванию своих решений в гибридной инфраструктуре. Компании практикуют «продуктовый подход», т. е. сосредоточены на разработке тиражируемых решений по управлению бизнес-процессами.

Решения «Лидеров» основаны на платформах собственной разработки, что обеспечивает гибкость, возможность настройки и интеграции. Эти продукты тесно связаны с практикой управления корпоративным контентом.

Основные игроки

Большинство компаний, принявших участие в исследовании, попали во вторую группу — «Основные игроки». Практически все поставщики в этом сегменте предлагают решения на основе платформы, что позволяет им развивать сопутствующие функциональные возможности, такие как, решения по управлению клиентами и документообороту. Некоторые платформы опираются на программные компоненты западных поставщиков, но активно развивают собственные версии, используя открытые библиотеки.

Для компаний этого сегмента присущ проектный подход, высокая степень кастомизации решения под задачи заказчика и, как следствие, включение в доход большой доли ИТ-услуг.

Соискатели

Группа «Соискатели» — это компании, которые набрали меньше 50 баллов. Причиной такой оценки может служить либо ограниченная функциональность, либо небольшой масштаб операционной деятельности. В эту группу можно добавлять новые компании по мере их выхода на рынок. Компании из группы «Соискатели» интересны тем, кто ищет возможность приобретения решения BPM с целью его дальнейшего развития или интеграции со своими существующими продуктами.

С подробной методикой исследования можно ознакомиться по ссылке .

«Сколково» – крупнейший инновационный центр России – играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, Биорг, РапидБио, Моторика, Uchi.ru, Якласс, VisionLabs, Вокорд, С-Инновации, Гепатера, ЦРТ Инновации, Спутникс и многие другие. Сколковская экосистема – это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Технопарк «Сколково» является крупнейшим в Восточной Европе. Научное сердце «Сколково» – Университет Сколтех – в 2021 году повторно вошел в число лучших молодых университетов мира по версии рейтинга Nature Index, заняв 65-е место, и впервые попал на 35 место в рейтинге по физике.

В 2021 году выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 55% по сравнению с 2020 годом и составила 247,8 млрд рублей. На конец 2022 число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3500. Количество рабочих мест в экосистеме стремительно приближается к 70 тысячам.