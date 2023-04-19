Научно-производственное объединение «Радиозавод им. А.С. Попова» наладило выпуск новых антенно-мачтовых устройств за счет займа Фонда развития промышленности (ФРП). Инвестиции в переоснащение производства превысили 240 млн рублей, из которых 178 млн рублей составил льготный заем от ФРП.

Предприятие наладило в Омске серийный выпуск новых телескопических антенных мачт и комплектующих к ним. Они изготавливаются преимущественно из отечественных компонентов и материалов – уровень локализации составляет 85%.

На сегодняшний день, по оценкам специалистов предприятия, около 50% российского рынка антенных мачт занято зарубежной продукцией. Увеличение объемов производства НПО «Радиозавода им. А.С. Попова» нацелено на снижение зависимости от поставок из-за рубежа.

Среди заказчиков антенно-мачтовых устройств операторы сотовой связи и телекоммуникационные компании. Перспективные направления развития продаж – поставка продукции производителям мобильных комплексов связи, а также компаниям, которые осуществляют контроль территорий и управление телекоммуникационными процессами в труднодоступной местности.

Антенно-мачтовые устройства различаются по высоте – от 15 до 27 метров в развернутом виде, грузоподъемности, варианту исполнения и приводу подъемного устройства. Изделия могут работать в экстремальных климатических условиях – при температуре от -50°С до +60°С и сильных порывах ветра до 30 м/с.