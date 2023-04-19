Строительство здания ведется на средства субсидии, предоставленной Минстроем России в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Создание инженерной и транспортной инфраструктуры осуществляются в целях реализации инвестиционного проекта «Завидово парк». Это комплексный проект по созданию туристско-рекреационной зоны, который объединит семейный отдых, спортивный туризм, деловой туризм. Уникальный для региона аквакомплекс осуществляется на территории особой экономической зоны туристко-рекреационного назначения в Конаковском районе Тверской области.

Ход реализации инвестиционного проекта, а также строительство обеспечивающей инфраструктуры к нему обсудили на совещании в Минстрое России. Встреча прошла под председательством заместителя Министра Юрия Гордеева. В мероприятии приняли участие представители Правительства Тверской области, ООО «Завидово Девелопмент», АО «Корпорация Туризм.РФ», ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ» и ФБУ «РосСтройКонтроль».

Представители региона сообщили, что в данный момент продолжается строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море» для обслуживания туристических судов в устьевом участке р. Шоша.

Кроме этого, объявлен конкурс на строительство автоподъезда к аэропарку «Завидово» и транспортной развязки двух автодорог через М-10 «Россия».

Замминистра Юрий Гордеев отметил необходимость соблюдения графика выполнения работ:

«Необходимо сегодня нарастить темпы строительства, чтобы ввести объекты в срок. Строящиеся объекты важны для региона и позволят создать новые туристические маршруты, а также обеспечить качественным отдыхом тысячи россиян».

С 2021 года Минстрой России курирует федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В рамках федерального проекта Минстрой России реализует две меры государственной поддержки. Первая предусматривает возможность реализации инвестиционных проектов и разработки мастер-планов развития туристских территорий посредством предоставления бюджетных инвестиций АО «Корпорация Туризм.РФ». Вторая – предоставление субсидии регионам на создание инженерной и транспортной инфраструктуры к инвестиционным проектам корпорации.

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в этом году субсидия Минстроя России на создание обеспечивающей инфраструктуры предусмотрена 11 субъектам России. Это строительство автомобильных дорог, сетей теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения для реализации инвестиционных проектов в сфере туризма. Комплексные мероприятия позволят создать новые современные места отдыха.

Список регионов для получения субсидий сформирован на основании отборов, проведенных Минстроем России в 2022 году.