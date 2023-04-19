В рамках федеральной адресной инвестиционной программы, куратором которой с мая 2022 года является Минстрой России, на данный момент ведется реконструкция и строительство 16 объектов науки.

«Все проекты реализуются в крупнейших ведущих центрах не только российского, но и мирового уровня. Сегодня крайне важно обеспечить своевременный ввод объектов», - отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев.

Так, в рамках федеральной адресной инвестиционной программы Министерством науки и высшего образования РФ ведется строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» Института катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук» (ЦКП «СКИФ»). Данный центр является уникальной научной установкой, проектом класса «мегасайенс». Центр будет создан в рамках национального проекта «Наука и университеты» в наукограде Кольцово как первое звено современной российской сети источников синхротронного излучения нового поколения. Масштабный проект развернут на земельном участке площадью 30 га, диаметр основного кольца ускорителя составляет 230 м, его периметр - 747,3 м.

ЦКП «СКИФ» представляет собой комплекс из 34 зданий, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения. Уникальные характеристики нового синхротронного источника позволят проводить передовые исследования во множестве областей: химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, гуманитарных науках, а также решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий.

Кроме этого, в рамках ФАИП масштабные работы по строительству и реконструкции проводятся в одном из ведущих научных центров мира - НИЦ «Курчатовский институт» в Москве (работы на объектах институт осуществляет самостоятельно). В национальном исследовательском центре реализуются мероприятия по техническому перевооружению единственного на постсоветском пространстве специализированного источника синхротронного излучения "КИСИ-Курчатов", а также нейтронного исследовательского комплекса на базе реактора ИР-8.

Также в г. Гатчина, Ленинградской области на базе федерального государственного бюджетного учреждения «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» ведутся:

реконструкция объекта «Создание приборной базы реакторного комплекса ПИК»: создается комплекс экспериментального оборудования для проведения исследований на выведенных пучках нейтронов для целого ряда научных направлений;

реконструкция циклотронного зала корпуса №2 с целью создания радиоизотопного комплекса для получения широкого спектра радиоизотопов, которые будут использоваться для диагностики и терапии онкологических, сердечно-сосудистых, неврологических и офтальмологических заболеваний;

реконструкция пристройки ОРЭ корпуса №2 с целью создания онкоофтальмологического комплекса.

В городе Протвино Московской области ведутся проектные и изыскательские работы для создания принципиально новой перспективной установки «СИЛА». Она будет сочетать возможности синхротрона 4-го поколения и рентгеновского лазера на свободных электронах и превосходить по техническим характеристикам действующие и проектируемые международные источники синхротронного излучения. Установка предназначена для прорывных исследований в области био- и нанотехнологий.

Также в Протвино на площадке Института физики высоких энергий НИЦ «Курчатовский институт» ведется реконструкция здания 371 и строительство медицинского блока с целью создания прототипа типового отечественного клинического центра ионной углеродной терапии.

На острове Русский в Дальневосточном федеральном округе проводятся проектные и изыскательские работы для строительства новой установки класса «мегасайенс» - синхротрона «РИФ».

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации с мая прошлого года на Минстрой России возложены полномочия по формированию и реализации федеральной адресной инвестиционной программы. Строительство и реконструкцию объектов осуществляют главные распорядители средств федерального бюджета.

С 1 января этого года федеральная адресная инвестиционная программа вошла в состав новой комплексной государственной программы «Строительство».

Федеральная адресная инвестиционная программа включает в себя объекты капитального строительства, финансирование строительства, реконструкция или приобретение которых осуществляются с участием федерального бюджета. Это школы, детские сады, больницы и поликлиники, дороги, аэропорты, инженерные сети, научные объекты, здания различных служб и многое другое.