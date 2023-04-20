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20 апреля 2023, 17:16 342 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ТАСС

Площадь возгорания высоковольтных кабелей в подземном коллекторе в Троицке в Новой Москве составляет 200 кв. м, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Площадь горения кабелей в коллекторе в Троицке составляет 200 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Их по-прежнему не удается отключить от сети.

В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили ТАСС факт пожара. На месте работают совместно пожарные и энергетики. Электроснабжение потребителей не нарушено, отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в коллекторе в Троицке на глубине до 5 м горят кабели напряжением 10 кВ. Наблюдается сильное задымление. Пожарные проводят пенную атаку.

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Метки: ЗАМЫКАНИЕ, ПОЖАР
Отрасль: Электроэнергетика 

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