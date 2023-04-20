Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на обустройство на территории верфи участков размещения и сборки лесов, используемых в судостроении и судоремонте.

Судостроительный комплекс «Звезда» строится в береговой зоне бухты Большого Камня, на восточном побережье Уссурийского залива в рамках мероприятия «Развитие производственных мощностей гражданского судостроения в Дальневосточном федеральном округе России, в том числе поддержка реализации кластерной политики в округе» государственной программы РФ «Развитие судостроения на 2013-2030 годы».

Частично производство было запущено в эксплуатацию в 2016 году: здесь выпускают или планируют выпускать танкеры, газовозы, морские платформы разведки и добычи углеводородов на континентальном шельфе, элементы платформ, а также вспомогательные суда, в том числе ледового класса. В настоящее время реализуется II очередь предприятия с проектной годовой мощностью 220 тыс. тонн по металлообработке.

«Основными объектами X этапа строительства II очереди ССК «Звезда» стали участки хранения, сортировки, сборки и установки лесов. Технологическими решениями по организации строительства газовозов ледового класса здесь предусматривается монтаж укрупненных узлов (модулей) системы лесов на укрупненный днищевой блок. Данные леса обеспечивают монтаж элементов теплоизоляции танков судов-газовозов с требуемым качеством в соответствии с требованиями конструкторской документации», – сообщил эксперт Главгосэкспертизы России Олег Шастов.

На участках разместят башенный кран на крестовой раме грузоподъемностью 16 тонн, погрузчики, мультивиллеры, СПМТ, краны на пневмоходу грузоподъемностью 200 и 300 тонн, портальный кран грузоподъемностью 60 тонн, плавкран грузоподъемностью 3300 тонн и другое вспомогательное и грузоподъемное оборудование.

Также проектной документацией предусмотрено строительство теплого и холодного крытого складов со специальными условиями для хранения материалов, чувствительных к температурным колебаниям и влажности, требующих защиты от атмосферных осадков и сырости, административно-бытового здания, открытых площадок для хранения крупногабаритных грузов, внутриплощадочной дороги, комплектной трансформаторной подстанции и так далее.

Застройщик объекта – ООО «Судостроительный комплекс «Звезда». Генпроектировщик – ООО «Дальневосточный проектный институт «Востокпроектверфь».