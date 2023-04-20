Режевской кабельный завод продолжает цифровизацию производства. К лету 2023 года завод планирует увеличить количество информационных центров в 3 раза, доведя их число до 25. Целью информационных центров является отслеживание результатов выпуска продукции на всех этапах производства.

На устройствах установлено программное обеспечение, которое позволяет:

оформлять сменное задание;

регистрировать выработку;

вносить данные о входном и операционном контроле;

отслеживать движение сырья;

регистрировать инциденты;

вести учёт отходов.

Кроме того, на новых терминалах, встроенных в производственные линии, будет установлен доступ к информационной базе завода для работы с технологическими картами и инструкциями.