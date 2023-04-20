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20 апреля 2023, 15:30 430 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Режевской кабельный завод
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Режевской кабельный завод продолжает цифровизацию производства. К лету 2023 года завод планирует увеличить количество информационных центров в 3 раза, доведя их число до 25. Целью информационных центров является отслеживание результатов выпуска продукции на всех этапах производства.

На устройствах установлено программное обеспечение, которое позволяет:

  • оформлять сменное задание;
  • регистрировать выработку;
  • вносить данные о входном и операционном контроле;
  • отслеживать движение сырья;
  • регистрировать инциденты;
  • вести учёт отходов.

Кроме того, на новых терминалах, встроенных в производственные линии, будет установлен доступ к информационной базе завода для работы с технологическими картами и инструкциями.

«Новый функционал информационных устройств позволит систематизировать техническую документацию, реализовать безопасное хранение документов и главное — значительно повысить оперативность доступа к ним» — отмечает заместитель директора по реинжинирингу и управлению проектами Макарова Марина Владимировна.

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Метки: РЕЖКАБЕЛЬ, РЕЖЕВСКОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, IT
Отрасль: Кабельная промышленность 
REZH
7.34

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