Компания "Проф-Сити" (Краснодар, входит в холдинг "Элиас Групп") построит к 2029 году в Новосибирске центр обработки данных (ЦОД) за 2,2 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг на инвестсовете при губернаторе Новосибирской области директор по информационным технологиям компании "Проф-Сити" Юрий Лохин.

"Мы планируем построить ЦОД на 800 стойко-мест [мощностью] 4,8 МВт. Общий объем инвестиций в проект составляет 2,2 млрд рублей: 30% - за счет средств холдинга и 70% - за счет банковских средств", - сказал Лохин.

Он уточнил, что реализация всех четырех очередей проекта займет шесть лет, а на полную окупаемость инвестпроект выйдет в течение 10 лет. Под строительство компанией выбран участок 2,28 га в Октябрьском районе Новосибирска.

Инвестор добавил, отвечая на вопрос губернатора Андрея Травникова, что место выбрано в связи с формированием в Новосибирской области кластера центров обработки данных и концентрации в регионе мощностей крупных игроков российского рынка. Кроме того, в регионе на 100%, по данным компании, загружены существующие стойки, наблюдается дефицит IT-мощностей.

Глава региона и другие члены совета одобрили проект.

"Элиас Групп" - инвестиционная компания, объединяющая активы из различных секторов экономики: девелопмент, пищевая промышленность и сфера услуг. Основные активы сосредоточены в жилищном строительстве (федеральный девелопер "Неометрия"). Сейчас холдинг представлен в Сочи, Краснодаре, Новороссийске, Геленджике, Ростове-на-Дону и Москве. Перспективные территории - Новосибирск, Екатеринбург и Самара.