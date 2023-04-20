В Пензе ремонтируют мосты по нацпроекту

Региональный центр государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области выдал положительное заключение на реконструкцию моста через реку Сура в городе Пенза. Экспертная организация использует Единую цифровую платформу экспертизы.

До 2024 года за счет средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Пензе планируют отремонтировать 20 мостовых сооружений общей длиной около 600 погонных метров. Такие данные приводят СМИ со ссылкой на областное правительство. При этом последовательность реконструкции мостов учитывает необходимость перераспределения транспортной нагрузки по другим маршрутам.

Мост через реку Сура в створе улицы Лебедевской включен в число первоочередных объектов региональной программы по ремонту мостовых сооружений. Областная экспертиза одобрила проект его реконструкции, рассмотрев проектную документацию и результаты инженерных изысканий.*

Застройщик – Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Пензы».

Проектная организация – ООО «Научно-исследовательский институт мостов и гидротехнических сооружений».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.