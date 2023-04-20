Количество станций для зарядки электромобилей в России за год увеличилось на 105%, до 1664 штук. Такие данные приводятся в совместном исследовании "2ГИС", сервиса бизнес-аналитики "2ГИС Про" и сервиса проверки истории авто "Автотека".

"По данным исследования, на 18 апреля 2023 года в России работают 1 664 станции зарядки электромобилей. Это в два раза больше, чем год назад (810). В топ-5 городов с наибольшим количеством таких точек сейчас входят Москва, Южно-Сахалинск, Красноярск, Санкт-Петербург и Казань", - отмечается в исследовании.

По данным "2ГИС", лидером по количеству общедоступных зарядных станций является Москва, где число станций выросло за год на 47%, до 300 шт. На втором месте расположился Южно-Сахалинск, в котором за 12 месяцев количество станций для зарядки увеличилось на 433% и теперь составляет 112 шт. В топ-5 городов также вошли Красноярск (96 станций, +269%), Санкт-Петербург (92 станции, +61%) и Казань (57 станций, +235%).

В августе 2021 года правительство РФ утвердило концепцию развития производства и использования электротранспорта в РФ до 2030 года. В документе обозначены первоочередные задачи для формирующейся отрасли. В их числе развитие производственной базы, наращивание технологических компетенций, выведение на рынок принципиально новых продуктов и создание современной инженерной и транспортной инфраструктуры. К 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и открыть не менее 9,4 тыс. зарядных станций для них.

В сентябре 2022 года Минэкономразвития сообщало, что пока что концепцию пересматривать не планируется.