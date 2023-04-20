 

"Москабельмет" получил заслуженные награды за продвижение алюминия

20 апреля 2023, 09:11 156 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: ГК "Москабельмет"
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На годовом собрании членов Алюминиевой Ассоциации «Москабельмет» получил награды за вклад в развитие производства кабельной продукции с алюминиевым сплавом 8ххх серии и ее продвижение.

Вчера, 19 апреля в здании Центра международной торговли в Москве состоялось годовое собрание Ассоциации «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия». Его участники подвели итоги 2022 года и обозначили планы на 2023-й, приняли решение по ряду важных организационных вопросов, включая утверждение Устава Ассоциации в новой редакции, избрание Президента Ассоциации и членов Правления.

Также в рамках собрания прошла стратегическая сессия на тему «Диалог внутри отрасли о направлениях развития переработки алюминия в России». На сессии обсуждались:

  • ситуация на рынке глазами участников;
  • ожидания на ближайшие 1-2 года;
  • перспективные направления для развития алюминиевых продуктов;
  • планы по развитию, инвестиции в новые производства;
  • поддержка производителей со стороны Алюминиевой Ассоциации и государства. 

Павел Моряков как член правления Алюминиевой Ассоциации и руководитель сектора «Энергетика» принял участие в собрании Ассоциации и выступил в качестве спикера сессии. В ней также участвовали руководители компаний «РУСАЛ», «Нева металл посуда», КУМЗ, «Алюминий Металлург Рус», «Арнест Упаковочные Решения», «РМ Рейл» и РПО «Албес».

В рамках собрания генеральный директор «Москабельмет» был награжден в номинации «Энергия алюминия». Из рук сопредседателя Алюминиевой Ассоциации Ирины Казовской и директора Ассоциации по координации и обеспечению взаимодействия с рынком Елены Асановой он получил почетную грамоту «За существенный вклад в развитие производства кабельной продукции с алюминиевым сплавом 8ххх серии и активное продвижение на рынках России и СНГ». 

Также почетной грамотой отмечена и директор PR-службы Танчулпан Мухтарова. PR-служба «Москабельмет», которой она руководит, проводит активную работу по продвижению продукции с алюминиевыми сплавами:

  1. Компания участвует в событиях на сторонних площадках: в фотовыставках, конференциях, семинарах, круглых столах;
  2. PR-служба организует собственные мероприятия, посвященные алюминию, на территории «Москабельмет»: экскурсии, деловые встречи и заседания;
  3. В прошлом году была проведена большая работа по открытию в сквере «Москабельмет» выставки, приуроченной ко Дню работника кабельной промышленности и 90-летию алюминиевой отрасли России;
  4. Танчулпан Мухтарова — руководитель рабочей группы по созданию каталога кабельной продукции под эгидой Алюминиевой Ассоциации.
  5. Прямо сейчас готовится новое тематическое мероприятие в Казани, подробности о нем появятся совсем скоро в новостях Группы.

«Москабельмет» благодарит Алюминиевую Ассоциацию за высокую оценку работы, а также за плодотворную совместную работу и поддержку отрасли.

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Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, МКМ, АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 
MKMZ
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