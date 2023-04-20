RusCable Insider #309
На годовом собрании членов Алюминиевой Ассоциации «Москабельмет» получил награды за вклад в развитие производства кабельной продукции с алюминиевым сплавом 8ххх серии и ее продвижение.
Вчера, 19 апреля в здании Центра международной торговли в Москве состоялось годовое собрание Ассоциации «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия». Его участники подвели итоги 2022 года и обозначили планы на 2023-й, приняли решение по ряду важных организационных вопросов, включая утверждение Устава Ассоциации в новой редакции, избрание Президента Ассоциации и членов Правления.
Также в рамках собрания прошла стратегическая сессия на тему «Диалог внутри отрасли о направлениях развития переработки алюминия в России». На сессии обсуждались:
Павел Моряков как член правления Алюминиевой Ассоциации и руководитель сектора «Энергетика» принял участие в собрании Ассоциации и выступил в качестве спикера сессии. В ней также участвовали руководители компаний «РУСАЛ», «Нева металл посуда», КУМЗ, «Алюминий Металлург Рус», «Арнест Упаковочные Решения», «РМ Рейл» и РПО «Албес».
В рамках собрания генеральный директор «Москабельмет» был награжден в номинации «Энергия алюминия». Из рук сопредседателя Алюминиевой Ассоциации Ирины Казовской и директора Ассоциации по координации и обеспечению взаимодействия с рынком Елены Асановой он получил почетную грамоту «За существенный вклад в развитие производства кабельной продукции с алюминиевым сплавом 8ххх серии и активное продвижение на рынках России и СНГ».
Также почетной грамотой отмечена и директор PR-службы Танчулпан Мухтарова. PR-служба «Москабельмет», которой она руководит, проводит активную работу по продвижению продукции с алюминиевыми сплавами:
«Москабельмет» благодарит Алюминиевую Ассоциацию за высокую оценку работы, а также за плодотворную совместную работу и поддержку отрасли.
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