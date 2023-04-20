"Москабельмет" впервые на выставке Mining World Russia

Дебют ГК «Москабельмет» на Mining World Russia 2023! «Завод Москабель», входящий в Группу, представит свою продукцию на мероприятии для горнодобывающей и горнообрабатывающей промышленности. Это уже третья выставка, в которой «Москабельмет» принимает участие на этой неделе.

27 международная выставка машин и оборудования для добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых пройдет с 25 по 27 апреля в МВЦ «Крокус Экспо» (Международная ул., 16, Красногорск, Московская обл.,). Мероприятие проводит ITE Group — организатор крупнейших отраслевых выставок и деловых событий в России. Mining World Russia 2023 проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства энергетики, Министерства природных ресурсов и экологии, Комитета Госдумы по промышленности и торговле, Комитета Совета Федерации по экономической политике, Ростехнадзора и Правительства Кузбасса.

На площади 8000 кв. м. более чем 180 участников представят продукцию и технические решения: машины и крупногабаритное оборудование, спутниковые навигационные и геодезические системы, буровое и геологоразведочное оборудование, электротехническое оборудование, энергоустановки и многое другое.

«Москабельмет» на стенде № 2103 презентует продукцию «Завода Москабель» для добывающей промышленности: не только кабели, но и кабельные системы мониторинга, применение которых позволяет повысить уровень безопасности на объектах закрытой (шахты, тоннели) и открытой (карьеры, отвалы, пульпопроводы и хвостохранилища) разработки, предотвращать аварии, снижать экологический ущерб, аварийные простои конвейерных линий.

«Москабельмет» готовит стенд совместно с партнером предприятия — компанией «РИКА Групп»: помимо кабелей и систем мониторинга, будут представлены кабельные муфты, которые необходимы для монтажа любой кабельной линии. Муфты от «РИКА Групп» входят в кабельную систему «ТЭВОКС + The MyFTA» — готовое решение, которое аттестировано ПАО «Россети» и рекомендовано к применению на объектах компании.

Продукция для добывающей промышленности — направление достаточно новое для «Москабельмет», и компания его активно развивает, ведь по видам минерального сырья Россия — лидер среди горнодобывающих стран и доля отечественной горнодобывающей промышленности в мировом производстве очень велика. Эта отрасль является стратегически важной и нуждается в регулярном эффективном обновлении.

На стенде «Москабельмет» посетители Mining World Russia 2023 смогут узнать о характеристиках и преимуществах представленной на нем продукции, ознакомиться с образцами кабелей и муфт, а также совместно со специалистами, работающими на стенде, подобрать решение для своих задач в сфере горнодобывающей и горно-металлургической промышленности.

Вход на выставку Mining World Russia 2023 будет осуществляться по билетам, которые можно приобрести онлайн или в кассе, но с промокодом от «Москабельмет» посещение бесплатно! Введите Moscabelmet23 при регистрации по ссылке .

До встречи на стенде № 2103 (павильон 1, зал 3).