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Ассоциация индустриальных парков России презентовала в Минпромторге России 10-й Юбилейный выпуск ежегодного отраслевого обзора «Индустриальные парки России – 2023».
Ежегодный обзор «Индустриальные парки России» – издание, выпускаемое Ассоциацией индустриальных парков России, посвященное анализу динамики и лучших практик развития индустриальных парков на территории Российской Федерации.
К юбилею обзора приурочен выпуск специального приложения газеты Издательского дома «Коммерсантъ» «Территория Развития», в основу которого вошли актуальные данные о деятельности индустриальных парков России, экспертные интервью, посвященные перспективам развития индустриальных парков, особых экономических зон и территорий опережающего развития.
В ходе презентации были озвучены итоги развития отрасли за прошедшее десятилетие, а также ключевые законодательные инициативы, запущенные Минпромторгом России при участии Ассоциации индустриальных парков России и её членов.
«В прошедшем десятилетии индустриальные парки показали себя как динамично развивающийся и востребованный инструмент региональной промышленной политики. Они вносят весомый вклад в создание новых и расширение действующих производств на территории России за счет обеспечения привлекательных условий для привлечения инвесторов. Резиденты индустриальных парков на протяжении многих лет демонстрируют положительную динамику развития»,
– отметил заместитель Министра промышленности и Торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных.
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