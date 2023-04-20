Ассоциация индустриальных парков России презентовала в Минпромторге России 10-й Юбилейный выпуск ежегодного отраслевого обзора «Индустриальные парки России – 2023».

Ежегодный обзор «Индустриальные парки России» – издание, выпускаемое Ассоциацией индустриальных парков России, посвященное анализу динамики и лучших практик развития индустриальных парков на территории Российской Федерации.

К юбилею обзора приурочен выпуск специального приложения газеты Издательского дома «Коммерсантъ» «Территория Развития», в основу которого вошли актуальные данные о деятельности индустриальных парков России, экспертные интервью, посвященные перспективам развития индустриальных парков, особых экономических зон и территорий опережающего развития.

В ходе презентации были озвучены итоги развития отрасли за прошедшее десятилетие, а также ключевые законодательные инициативы, запущенные Минпромторгом России при участии Ассоциации индустриальных парков России и её членов.

«В прошедшем десятилетии индустриальные парки показали себя как динамично развивающийся и востребованный инструмент региональной промышленной политики. Они вносят весомый вклад в создание новых и расширение действующих производств на территории России за счет обеспечения привлекательных условий для привлечения инвесторов. Резиденты индустриальных парков на протяжении многих лет демонстрируют положительную динамику развития»,

– отметил заместитель Министра промышленности и Торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных.