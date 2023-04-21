20-21 апреля в Москве прошла конференция блока цифровизации ПАО «Россети». В мероприятии принимали участие руководители региональных сетевых организаций, а также разработчики, производители и поставщики программного обеспечения, оборудования и систем безопасности.
В числе участников конференции была и делегация системообразующей электросетевой компании Новосибирской области - акционерного общества «Региональные электрические сети».
На мероприятии были представлены доклады о новых вызовах цифровой трансформации электроэнергетики сквозь призму импортозамещения, а также вовлечении в реализацию стратегии цифровой трансформации всех региональных подразделений, функциональных заказчиков и поставщиков ИТ-услуг. В рамках круглых столов участники конференции обсудили новые подходы к архитектуре, проектному офису, информационной безопасности, аудиту и контролю.
Стоит отметить, что в АО «РЭС» ведется активная реализация проектов в рамках цифровой трансформации, в т.ч. внедрение системы управления производственными активами (СУПА) и кадрового электронного документооборота.
Поэтому дополнительная возможность для обмена опытом в части выполнения подобных задач в сфере цифровых процессов имеет особую актуальность. Кроме того, регулярное участие специалистов компании в работе специализированных мероприятий, конференций, саммитов и форумов способствует всестороннему развитию предприятия и внедрению передовых технологий.
Акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование АО «РЭС») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт www.eseti.ru
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