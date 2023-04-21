Системный оператор Единой энергетической системы разработал Методику определения параметров перспективных элементов для включения в перспективные информационные модели энергосистем. Документ опубликован на CIM-портале и официальном сайте компании.

«Методика обеспечивает возможность моделирования перспективного оборудования в составе цифровых информационных моделей электроэнергетических систем, когда ни конкретные параметры и характеристики, ни даже марка этого оборудования еще неизвестны. Создание формализованных правил моделирования таких объектов призвано внести определенность в то, как учитывать такие объекты, повысить качество процессов перспективного планирования, увеличить его эффективность и прозрачность», - подчеркнул заместительглавного диспетчера по режимам АО «СО ЕЭС» Владимир Дьячков.

Документ разработан в соответствии с требованиями утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2022 года № 2557 «Правил формирования и поддержания в актуальном состоянии цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем для целей перспективного развития электроэнергетики».

Перспективные информационные модели энергосистем используются для разработки ключевых документов планирования перспективного развития электроэнергетики – Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики и Схемы и программы развития электроэнергетических систем России, на их основе формируются перспективные расчетные модели, которые в соответствии с утвержденным Приказом Минэнерго РФ от 17 марта 2023 года №82 Системный оператор обязан предоставлять заинтересованным организациям для выполнения проектных и иных работ с целью перспективного развития электроэнергетических систем.