Анонс выпуска журнала "Энергия единой сети" №1(68) за 2023 год

Вышел в свет новый номер научно-технического журнала «Энергия единой сети».

Читайте на страницах журнала:

Формирование программы НИОКР ГК «Россети» на 2024–2026 годы

В настоящее время организация и проведение НИОКР продолжает оставаться базовым элементом реализуемой в ГК «Россети» Политики инновационного развития (утверждена решением совета директоров ПАО «Россети» 29.11.2021), основными целями которой являются повышение эффективности деятельности компании через разработку и внедрение новых технологий, разработку, производство и вывод на рынок новых инновационных продуктов и услуг с показателями не ниже уровня зарубежных аналогов.

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Технико-экономическое сравнение решений при внедрении высокотемпературных сверхпроводящих кабельных линий переменного тока в мегаполисах

Рассмотрены различные варианты технических решений, направленных на повышение надежности электроснабжения потребителей ПС 110 кВ «Трикотажная» (ПАО «Россети Московский регион»). Для каждого технического решения представлены результаты расчета и анализа электрических режимов и токов короткого замыкания в электрической сети. Выполнена оценка расхода электрической энергии на потери в границах реконструкции подстанции в соответствии с методикой определения нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям (утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 326).

Выполнена оценка технико-экономической целесообразности применения высокотемпературных сверхпроводниковых кабельных линий по сравнению с комплексной реконструкцией ПС 110 кВ «Трикотажная». Показано, что применение высокотемпературных сверхпроводниковых кабельных линий переменного тока является возможной альтернативой традиционным техническим решениям, применяемым при реконструкции подстанций.

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К вопросу о методике применения информационного моделирования при проектировании объектов капитального строительства электросетевого комплекса

Приведен общий обзор технологий Индустрии 4.0 и, в частности, информационного моделирования объектов капитального строительства, описаны основополагающие термины в области информационного моделирования и обозначена проблематика их применения. Отдельное внимание уделено процессам внедрения информационного моделирования в РФ, инициируемым на государственном уровне, а также формату XML, внедряемому на всех стадиях сопровождения жизненного цикла объекта капитального строительства в связи с необходимостью формирования и ведения информационной модели.

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75 наполненных энергией лет

В конце февраля 2023 г. отметил 75-летний юбилей научный руководитель «НТЦ Россети ФСК ЕЭС», академик Электротехнической академии наук РФ, академик Российской инженерной академии, д.т.н., профессор Дмитрий Иванович Панфилов.

От всей души желаем Дмитрию Ивановичу крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов в практической реализации глубоких знаний и богатого опыта при решении проблем российской электроэнергетики.

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К вопросу об организации электропитания светоограждения проводов и опор воздушных линий

В статье приведены методики и результаты расчета основных параметров устройств питания огней светоограждения, устанавливаемых на вершине опоры ВЛ и под потенциалом провода. Проведено технико-экономическое сравнение технических решений электропитания светоограждения проводов и опор. Публикация выполнена в рамках НИОКР по заказу АО «ЕЭСК».

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Применение опор из композитных материалов для повышения надежности энергосистем

В качестве альтернативы традиционным материалам опор воздушных линий электропередачи предложено использование опор из композитных материалов. Композитные опоры на проектируемых или модернизируемых линиях электропередачи соответствуют высоким требованиям экологичности и надежности. Ограничение на использование этих опор накладывает их дороговизна. Предложена методика определения необходимого количества опор на воздушной линии 6–35 кВ исходя из требуемого показателя вероятности надежной работы и ограничения стоимости комплекта композитных опор.

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Методика контроля обмоток роторов высоковольтных асинхронных двигателей системы электроснабжения собственных нужд электростанций в режиме пуска

Приведено описание методики контроля состояния обмотки ротора высоковольтных асинхронных электродвигателей, являющихся приводами механизмов собственных нужд электрических станций, на основе метода спектрального анализа сигналов тока статора и внешнего магнитного поля в режиме пуска. Рассмотрены вопросы регистрации и обработки сигналов. Предложен метод определения пороговых значений амплитуд гармоник, характерных для повреждения обмотки ротора. Проанализированы результаты контроля состояния электродвигателей в реальных условиях электрических станций.

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Об отнесении видов работ при единичной замене электрооборудования в условиях эксплуатации

Рассмотрен вопрос отнесения вида работ при единичной замене электрооборудования подстанций, который возникает в процессе производственной деятельности, в соответствии с действующими нормативно-техническими документами в ЕНЭС. Отмечена значимость правильной квалификации таких видов работ, как реконструкция и ремонт, техническое перевооружение и модернизация.

Описаны конкретные виды работ по замене электрооборудования и подход к отнесению вида работ на следующих примерах:

1) замена измерительного трансформатора тока типа ТФЗМ-110 (I ном1 /I ном2 =1000/5, произведен и введен в эксплуатацию в 1986 г.) на трансформатор тока типа ТФЗМ-110 (I ном1 /I ном2 =1000/5, произведен в 2009 г.). Без замены строительных конструкций (фундамента и стоек);

2) замена бакового масляного выключателя 220 кВ типа У-220-1000/25 на элегазовый типа ЗАР1 FI 245 кВ (I ном =4000 А, I отк =40 кА) с установкой выносных трансформаторов тока типа ТФЗМ-220-1000/5. С изменением несущих конструкций;

3) замена измерительного трансформатора напряжения типа НКФ-220 на новый трансформатор напряжения типа DFK-245 или другого типа с аналогичными техническими характеристиками. Без замены строительных конструкций (фундамента и стоек).

Выполнена проверка соблюдения требований п. 125 и 128 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем при замене трансформатора тока.

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О стандартизации требований к термоиндикаторному контролю состояния контактов и контактных соединений при эксплуатации электроустановок

В статье описана методология применения термоиндикаторов для контроля состояния контактов и контактных соединений электрооборудования при эксплуатации электроустановок. Рассмотрены принципы оценки теплового состояния контактов и контактных соединений в соответствии с действующими нормативными требованиями. Приведены типовые требования к термоиндикаторам, принципы их выбора и методология оценки состояний контактов и контактных соединений с помощью термоиндикаторов, разработанные на основе проведенных исследований и накопленного опыта эксплуатации.

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Совместное заседание Научно-технического совета «НТЦ Россети ФСК ЕЭС» и секции «Электротехническое оборудование» НП «НТС ЕЭС»

Гарантированное соблюдение норм качества электроэнергии, передаваемой от генерации до потребителя — актуальная системная задача электроэнергетики, решением которой занимаются энергоснабжающие организации, Министерство энергетики Российской Федерации, научное и инженерно-техническое сообщество. Реализация крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов Сибири и Дальнего Востока требует новых мощностей генерации и повышения качества работы действующего электросетевого комплекса.

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Энергетика — это судьба. Памяти Эмилия Львовича Бронштейна (1927–2022)

В декабре 2022 г. ушел из жизни в возрасте 95 лет старейший сотрудник ЦНИИЭЛ — ВНИИЭ — АО «НТЦ электроэнергетики» — АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Эмилий Львович Бронштейн. Добрая память об Эмилии Львовиче Бронштейне навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал и с кем он вместе работал.

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