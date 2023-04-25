Девелоперская группа ФСК вложит свыше 4,4 миллиарда рублей в строительство промышленных комплексов в Зеленограде, сообщила пресс-служба компании.

Соглашение о реализации инвестпроекта по созданию мест приложения труда взамен льгот по аренде земли под строительство жилья подписано с департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"В рамках достигнутых договоренностей компании, входящие в состав ФСК, обязуются построить предприятия общей площадью 42,6 тысячи квадратных метров Объекты займут порядка 9,01 гектара в районе Савёлки. Завершение строительства промышленных комплексов состоится в 2025 году", - говорится в сообщении.

В конце прошлого года группа ФСК по аналогичной схеме подписала с властями Москвы соглашение о создании промкластера в Восточно-Коммунальной зоне Зеленограда. В его строительство компания планирует вложить 2,25 миллиарда рублей. Также в рамках проекта по созданию мест приложения труда девелопер построит технопарк в Молжаниновском районе, офисный центр и объекты социнфраструктуры (школу и детский сад) в районе Хорошёво-Мнёвники. Общий объем инвестиций застройщика в новые объекты по программе создания мест приложения труда превышает 17 миллиардов рублей, добавляется в сообщении.

ФСК работает на рынке жилой недвижимости в московском регионе, Петербурге и Ленобласти, а также в Калужской области и Краснодарском крае. Владелец компании – Владимир Воронин.