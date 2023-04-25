На федеральных трассах начались масштабные дорожные работы

В большинстве регионов на участках федеральных трасс стартовали дорожные работы, в результате которых повысятся транспортная доступность и безопасность дорожного движения.

На Урале дорожники приступили к капитальному ремонту искусственных сооружений на автодороге Р-242 Пермь – Екатеринбург в составе скоростного маршрута Казань – Екатеринбург. Работы ведутся на отрезке длиной более 100 км (со 187-го км в Ачитском городском округе до 326-го км вблизи Первоуральска). Специалисты проведут капремонт мостов через реки Ут, Бисерть, Арийка, Тюш, Пут и Чусовая, а также путепроводов в составе транспортных развязок и проходящих над железнодорожными путями. Проектом предусмотрено расширение проезжей части до четырех полос и увеличение грузоподъемности сооружений до современных нормативных нагрузок.

Масштабные работы продолжаются и на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов. Дорожники вернулись к пиковым темпам по устройству земляного полотна и дорожной одежды, которые снижались на период схода снежного покрова и активной фазы паводка. На сегодняшний день на участке строительства обхода ведутся работы по устройству водопропускных труб, дорожной одежды, переустройству коммуникаций и строительству искусственных сооружений.

За Набережными Челнами до границы с Башкортостаном скоростной маршрут продолжится по трассе М-7 «Волга», участки которой будут реконструированы. Это позволит расширить их до четырех полос и довести до параметров дороги I категории. Также дорожникам предстоит построить и реконструировать 10 транспортных развязок, 11 путепроводов, шесть мостов и 19 пешеходных переходов. Сейчас идут работы по устройству земляного полотна, переустройству коммуникаций и водопропускных труб, забивке свай на искусственных сооружениях, устройству буронабивных свай.

В Амурской области реконструируют участок трассы А-360 «Лена» от Невера до Якутска. Специалисты устраивают опалубку, вязку арматуры на швах и проводят омоноличивание пролетов через р. Крутые Инагли. Помимо этого, в регионе продолжаются работы по строительству и реконструкции участка км 1471 – км 1474 дороги Р-297 «Амур». В начале мая специалисты приступят к устройству верхнего слоя покрытия на подъездной дороге и укрепят обочины.

В Московской области продолжаются работы по капремонту двух участков трассы А-108 «Московское большое кольцо», которые обеспечивают движение транзитного транспорта в объезд Серпухова. В настоящее время на участке с 343-го по 354-й км ведутся активные работы устройству земляного полотна и основания насыпи для строительства новых дополнительных полос. Также выполняются мероприятия по выносу и переустройству существующих коммуникаций, в том числе газопровода. На участке с 354-го по 365-й км продолжаются работы по устройству системы водоотвода, а также подпорных стенок для укрепления склонов. Итогом работ станет увеличение пропускной способности участка дороги с интенсивностью более 7 тыс. автомобилей в сутки. После ввода объектов в эксплуатацию в 2024 году 22 км автодороги А-108 станут четырехполосными.

В Ленинградской области продолжается капремонт участка трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь. От Луги до границы с Псковской областью расчистили полосу отвода, частично переустроили сети электроснабжения, связи и освещения, выполнили укрепление грунта на болотистом участке и отсыпку земляного полотна. Работы ведут с опережением графика.

В рамках II этапа работ по строительству и реконструкции участка трассы М-8 «Холмогоры», подъезд к Северодвинску дорожники начали строительство транспортной развязки, а также приступили к расширению проезжей части до четырех полос. Работы сосредоточены в районе поселка Пирсы. На участке возведут транспортную развязку, а также построят подземный пешеходный переход.

В Пензенской области после зимы возобновилось строительство обхода Спасска на участке трассы М-5 «Урал» с 466-го по 487-й км. Объект готов на 56 %. В настоящее время рабочие занимаются устройством дорожной одежды. В планах на предстоящий сезон – выполнить комплекс работ по основному направлению трассы и полностью завершить строительство всех искусственных сооружений на обходе.

Также в Пензенской области в конце апреля будут продолжены работы на двух объектах капитального ремонта. Один участок – на дороге М-5 «Урал» в Нижнеломовском районе (км 500 – км 505), второй – в Белинском районе на трассе Р-208 (км 147 – км 157). В этом году дорожники займутся устройством земляного полотна, расширением проезжей части до четырех полос, укладке покрытия с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона. В местах производства работ по замене водопропускных труб будут построены объездные дороги.

В Мордовии возобновлены работы на участке строительства обхода шести населенных пунктов протяженностью около 57 км. Сейчас внимание дорожников сосредоточено на строительстве 10 мостовых сооружений. На отдельных участках трассы разбирается существующая дорога и строится новая. В этом году предстоит масштабное переустройство шести ниток газопровода.

В Калмыкии федеральные дорожники капитально ремонтируют участок км 330 ‒ км 339 на автодороге Р-216 Астрахань – Элиста – Ставрополь в Приютненском районе, отрезок км 223 ‒ км 230 в Кетченерском и Целинном районах близ поселка Кегульта, а также два участка трассы Р-22 «Каспий», подъезд к Элисте общей протяженностью 13 км в Малодербетовском и Сарпинском районах. На этих объектах специалисты поэтапно выполняют работы по расширению земляного полотна с применением пластификаторов и комплексного вяжущего для стабилизации слабых грунтов основания дорожной одежды.

В Астраханской области дорожники приступили к капремонту трех отрезков трассы Р-22 «Каспий» общей протяженностью 17 км в Наримановском и Черноярском районах. На этих объектах проведут замену изношенной дорожной одежды и комплексное обустройство. В результате капремонта участки будут расширены до четырех полос, а встречные потоки разделены, что положительно скажется на безопасности дорожного движения.

В Краснодарском крае федеральные дорожники реконструируют два участка трассы А-290 Новороссийск – Керчь с 52-го по 73-й и с 73-го по 100-й км. Проект включает строительство 31 искусственного сооружения, в том числе девяти развязок. Участок с 52-го по 73-й км делает широкую дугу в обход поселков Виноградный и Гостагайка, а следующий ‒ с 73-го по 100-й км ‒полностью проходит по старому направлению, стыкуется на севере с трассой А-289 и далее – с построенным ранее подходом к Крымскому мосту.

Кроме того, в Краснодарском крае продолжается строительство нового участка дороги А-289. Работы ведутся в рамках выполнения поручения Президента РФ Владимира Путина о развитии дальних автодорожных подходов к Крымскому мосту. Общая протяженность строящейся автодороги составляет 119 км, работы разбиты на два этапа.

В Республике Крым дорожники приступают к капремонту участка А-291 «Таврида», подъезд к Феодосии. Сейчас на участке протяженностью 7,2 км ведутся подготовительные работы. В результате капремонта проезжая часть будет расширена с двух до четырех полос движения. Специалисты устроят 12 примыканий и переходно-скоростных полос для торможения и разгона автотранспорта, а также обустроят пять автобусных остановок. Для обеспечения безопасности дорожного движения встречные потоки будут разделены металлическим барьерным ограждением. После капремонта обновленный участок дороги сможет пропускать свыше 17 тыс. автомобилей в сутки, что будет особенно актуально в курортный сезон. Работы по капитальному ремонту планируется завершить к концу 2023 года.