По итогам аукционов, организованных Министерством промышленности и геологии Республики Саха (Якутия), АО «ГСПИ» (входит в состав Госкорпорации «Росатом») выиграло аукционы и приобрело лицензии на право пользования недрами на месторождениях «Куйгинское» и «Придорожное» в Усть-Янском улусе в Республике Саха (Якутия).

В регионе планируется строительство первой в мире АЭС малой мощности с РУ РИТМ-200Н. Планируемые к добыче на этих месторождениях инертные материалы (песчано-гравийная смесь и строительный камень, из которого могут производиться различные строительные материалы) необходимы для строительства объектов внешней инфраструктуры АСММ, включая автомобильные дороги, устройство оснований и фундаментов объектов сооружения.

В ближайшее время АО «ГСПИ» проведет геологоразведку и подготовит технические проекты на разработку карьеров. Добыча материалов начнется после необходимых государственных экспертиз, в том числе включая оценку воздействия на окружающую среду.

В основе проекта атомной станции малой мощности лежит новейшая российская разработка – водо-водяной ядерный реактор РИТМ-200Н, который является результатом инновационной адаптации технологии малой мощности судового исполнения под наземное размещение. Реакторы серии РИТМ-200 прошли испытания в суровых условиях Арктики на новейших российских ледоколах и соответствуют всем постфукусимским требованиям безопасности, предъявляемым к современным проектам АЭС. Станцию характеризуют компактность, модульность и сокращенные темпы сооружения по сравнению с атомными станциями большой мощности.

На сегодняшний момент Госкорпорацией «Росатом» уже получено положительное заключение государственной экологической экспертизы на материалы обоснования лицензии на размещение станции, проведены предпроектные инженерные изыскания, с опережением развернуты работы по созданию объектов внеплощадочной инфраструктуры и строительство временного городка для рабочих. 21 апреля 2023 года Росатом получил лицензию Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору на размещение Якутской атомной станции малой мощности в Усть-Янском улусе Республики Саха (Якутия).

Комплексное развитие Арктической зоны РФ является одним из стратегических приоритетов государства. Повышение объема перевозок по СМП имеет первостепенное значение для решения поставленных задач в области транспорта и доставки грузов. Развитие этого логистического коридора обеспечивается за счет налаживания регулярных грузоперевозок, постройки новых атомных ледоколов и модернизации соответствующей инфраструктуры. Предприятия Госкорпорации «Росатом» принимают активное участие в этой работе.