 

В Крыму намерены построить еще одну дорогу для сокращения коридора из новых регионов

25 апреля 2023, 14:59 318 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Власти Крыма намерены построить новую трассу на маршруте Керчь - Феодосия - Джанкой, чтобы сократить транспортный сухопутный коридор через новые регионы России и уменьшить поток через центральную часть полуострова, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

Ранее глава Крыма сообщал, что власти республики и Херсонской области начали подготовку технико-экономического обоснования для строительства автомобильной дороги через Арабатскую стрелку, которая сократит сухопутный коридор через новые регионы России.

"Максимально пытаемся разгрузить маршрут, сократить путь. Планируем дорогу построить от Керчи и Феодосии на Джанкой. Это дорога не через Арабатскую стрелку, а по территории республики", - сказал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что "до конца следующей недели специалисты обследуют весь маршрут, чтобы определить оптимальный вариант прохождения трассы за меньшие деньги".

"Принципиально есть решение, что надо ее делать. Готовим доклад вице-премьеру, а он президенту будет докладывать. <…> Посмотрим, сколько необходимо средств. Определим, какое количество полос требуется. По существующим дорогам на пике транспортный поток достигал 35 тыс. машин в сутки", - рассказал Аксенов, пояснив, что сейчас практически весь транспорт двигается через Симферополь.

Маршрут через новые регионы России приобрел актуальность после того, как 8 октября 2022 года на Крымском мосту был совершен теракт. Перевозчики постепенно увеличивают интерес к сухопутному коридору, который связал Крым с другими субъектами Южного федерального округа. Как ожидают на полуострове, вскоре он станет одним из основных транзитных маршрутов. Он остается безопасным для водителей, с момента открытия по нему проехали уже более 70 тыс. единиц транспорта, при этом трафик постоянно растет.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, КРЫМ
Отрасль: Строительство 

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