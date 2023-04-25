 

В Тверской области по проекту "Ленгипротранса" планируют построить переезд у деревни Красная Горка

25 апреля 2023, 13:45 322 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ГК 1520
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: 1520.ru

Фото: 1520.ru

Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства железнодорожного переезда у станции Скнятино Октябрьской железной дороги. Проект разработали специалисты АО «Ленгипротранс» (входит в «Группу компаний 1520»). 

Новый переезд свяжет деревню Красная Горка с сетью автомобильных дорог. Он будет располагаться в месте пересечения железнодорожной линии с автодорогой Селище — Красная Горка.

По проекту переезд оборудуют светофорами с автоматической оповестительной световой и звуковой сигнализацией, обустроят подходы по автодороге. Для настила используют износостойкие резинокордовые плиты — их легко монтировать, они надежны и долговечны.

Проект выполнен с учетом перспективного строительства второго пути.

Обсудить на форуме
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГК 1520, РЖД, ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА
Отрасль: Строительство 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+