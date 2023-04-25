Как производят настоящий резиновый кабель?
Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства железнодорожного переезда у станции Скнятино Октябрьской железной дороги. Проект разработали специалисты АО «Ленгипротранс» (входит в «Группу компаний 1520»).
Новый переезд свяжет деревню Красная Горка с сетью автомобильных дорог. Он будет располагаться в месте пересечения железнодорожной линии с автодорогой Селище — Красная Горка.
По проекту переезд оборудуют светофорами с автоматической оповестительной световой и звуковой сигнализацией, обустроят подходы по автодороге. Для настила используют износостойкие резинокордовые плиты — их легко монтировать, они надежны и долговечны.
Проект выполнен с учетом перспективного строительства второго пути.
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