Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства железнодорожного переезда у станции Скнятино Октябрьской железной дороги. Проект разработали специалисты АО «Ленгипротранс» (входит в «Группу компаний 1520»).

Новый переезд свяжет деревню Красная Горка с сетью автомобильных дорог. Он будет располагаться в месте пересечения железнодорожной линии с автодорогой Селище — Красная Горка.

По проекту переезд оборудуют светофорами с автоматической оповестительной световой и звуковой сигнализацией, обустроят подходы по автодороге. Для настила используют износостойкие резинокордовые плиты — их легко монтировать, они надежны и долговечны.

Проект выполнен с учетом перспективного строительства второго пути.