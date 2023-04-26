С 24 по 26 апреля прошла Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия», в которой приняли участие представители металлургической, машиностроительной, химической отраслей, а также разработчики решений для энергетики, информационных и телекоммуникационных технологий. Всего на выставке собралось более 300 компаний из России, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.

Участие в «ИННОПРОМ» стало толчком для десятков российских и зарубежных предприятий. На протяжении трех дней здесь активно обсуждались деловые вопросы, принимались важнейшие решения и подписывались выгодные контакты. Не остались в стороне и кабельные заводы. Портал RusCable.ru внимательно следил за ходом выставки и готов поделиться самыми интересными событиями выставки.

Завод «Агромет» представил свои разработки на коллективном стенде Нижегородской области. Всего в работе стенда участвовали 13 промышленных и наукоемких производств.



АО «Сибкабель», входящий в холдинг «Кабельный Альянс», поучаствовал в выставке в составе делегации Томской области, во главе которой был назначен замгубернатора по экономике Андрей Антонов. Завод поучаствовал в программе посещения Национальных электрических сетей Узбекистана, а также принял участие во встрече в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан.



Генеральный директор «Москабельмет» Павел Моряков стал спикером деловой программы выставки. Павел Валерьевич выступил на специальной сессии, посвященной ТЭК.



«МосИтЛаб» принял участие в составе коллективного стенда АНО «Моспром» и представил на выставке качественные отечественные IT-технологии для промышленности. Стенд компании посетил заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров.

Кроме того, в выставке приняли участие «Акрон Холдинг», «Таткабель», а также многие российские производители полимеров и энергетические компании. В дни работы выставки стенды российских кабельных заводов были весьма востребованы. Состоялось много деловых контактов и встреч с будущими прямыми покупателями кабельной продукции от российских заводов. Благодарим всех участников выставки за активность и, конечно, за поддержание безупречного имиджа российской кабельной отрасли за рубежом!

Фотографии: социальная сеть vk.com, официальный портал выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия» https://expo.innoprom.com/