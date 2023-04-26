Строительство кампуса "СахалинТech" начнется летом 2023 года

Строительство кампуса Сахалинского государственного университета (СахГУ) "СахалинТech" начнется в Южно-Сахалинске уже этим летом. На возведение объекта потребуется почти 10 млрд рублей, сообщил в среду в Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Кампус "СахалинТech" начинаем строить летом этого года. Уже готовы проекты научно-образовательного комплекса и студенческого городка, а в ближайшие месяцы из федерального бюджета поступят деньги на первый этап строительства - 1 млрд рублей. Всего на возведение нового кампуса будет выделено 9,8 млрд рублей", - говорится в сообщении главы региона.

По словам Лимаренко, СахГУ будет модернизирован и "пересоздан" буквально с нуля.

"Особенностью нашего вуза станет плотное взаимодействие с островным бизнесом. <...> Это будут не просто новые стены и корпуса, а принципиально новый вуз, соответствующий всем требованиям и вызовам времени. Он будет готовить специалистов по современным стандартам и самое главное - под конкретные проекты и работодателей", - написал губернатор.

В конце февраля Лимаренко в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным предложил построить в регионе кампус университета. Глава государства одобрил инициативу и пообещал включить проект в постановление правительства РФ, которое позволяет регионам России заключать концессионные соглашения без проведения конкурса именно для создания университетских кампусов. Уже на следующей неделе после этого губернатор встретился с учеными Дальневосточного отделения Российской академии наук и договорился о сотрудничестве в создании кампуса "СахалинTech".