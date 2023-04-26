Начало возведения Восточной эстакады в Калининграде было приурочено к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Первым ввели участок от Московского проспекта до Октябрьского острова. Завершающий третий этап пройдет от улицы Молодой Гвардии до улицы Муромская с мостами через реки Старая и Новая Преголя. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

«Восточная эстакада снизит транспортную нагрузку на уличную сеть и мосты в центре Калининграда. Основной ход автодороги строится по нормам магистральной улицы 2 класса с расчетной скоростью 70 км/час», – сообщил главный эксперт проекта Максим Котов.

Общая длина участков Восточной эстакады на третьем этапе составит около 3,82 км. Проектные решения предусматривают выделение двух подэтапов или пусковых комплексов в связи с изменением ранее принятой схемы движения.

В первую очередь построят участок от развязки на острове Октябрьский на пересечении с Аллеей чемпионов до развязки в районе Московского рынка с подъездом к улице Дзержинского. Участок второго пускового комплекса пройдет от развязки в районе Московского рынка до улицы Муромская.

Трасса первого подэтапа включает новый мост через реку Старая Преголя. «Подмостовой габарит сооружения определен судоходным габаритом – не менее 13,5 м по высоте и не менее 80 м по ширине», – отметил Максим Котов. Длина моста составит 914,4 м. Движение будет организовано по двум полосам в каждом направлении.

Проект также включает строительство путепровода через железнодорожные пути длиной 216,615 м, устройство съездов и развязок с реконструкцией прилегающих улиц, велосипедных дорожек и пешеходных переходов, подпорных стен и иных сооружений и коммуникаций.

Заказчик – Управление дорожного хозяйства Калининградской области.

Генеральный проектировщик – ОАО по проектированию строительства мостов «Институт Гипростроймост».