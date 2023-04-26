Центральный проектно-технологический институт (АО «ЦПТИ», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») получил положительное заключение Госкорпорации «Росатом» по результатам анализа и оценки предпроектной документации на строительство химико-металлургического цеха на площадке Уральского электрохимического комбината (АО «УЭХК», предприятие АО «ТВЭЛ» в г. Новоуральск Свердловской обл.).

Специалисты АО «ЦПТИ» провели полный комплекс инженерных изысканий, определили затраты на строительство и эксплуатацию химико-металлургического цеха (ХМЦ), разработали предпроектную документацию, которая прошла отраслевую экспертизу и получила положительное заключение. Она соответствует требованиям в области промышленной, ядерной и радиационной безопасности.

В процессе подготовки предпроектных решений специалисты АО «ЦПТИ» совместно с технологами действующего химико-металлургического цеха АО «УЭХК» разработали и обосновали оптимальные технологические решения на базе современного оборудования и выполнили все необходимые мероприятия, подтверждающие безопасность объекта. Важно отметить, что разработанные решения оптимальны не только с точки зрения экономики, но и наиболее безопасны для персонала и окружающей среды.

Инвестиционный проект «Перемещение химико-металлургического цеха» – один из ключевых в концепции развития АО «УЭХК» и входит в Программу «УЭХК-2030». Создание нового ХМЦ позволит сократить эксплуатируемые площади примерно в 4 раза по сравнению с существующими, отказаться от неэффективных переделов, исключить перевозки ядерных материалов по дорогам общего пользования и сократить их перевозки внутри площадки, централизовать управление и максимально автоматизировать процессы, повысить эффективность работы ХМЦ.

Центральный проектно-технологический институт (АО «ЦПТИ», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») специализируется на проектировании объектов и конструировании оборудования для предприятий ядерного топливного цикла и использования атомной энергии, науки и ядерной медицины, а также на выводе из эксплуатации ядерных и радиационно-опасных объектов и рекультивации радиационно-загрязненных территорий.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. http://www.tvel.ru