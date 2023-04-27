АО «Мособлэнерго» построило в Лосино-Петровском воздушную линию электропередачи 0,4 кВ для электроснабжения будущей частной застройки на «Птичкинском поле». Новая ЛЭП расположена в районе ул. Гоголя.

Воздушная линия строилась в рамках договора технологического подключения новых потребителей к сетям компании. Протяжённость линии 2,2 км, на ВЛ установлено 115 железобетонных опор. В перспективе ЛЭП сможет обеспечить около 100 частных домовладений электроэнергией.

АО «Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое подключение к сетям компании выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявку на присоединение к электрическим сетям АО «Мособлэнерго» можно подать онлайн через Портал потребителя – moetp.ru.