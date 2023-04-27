Компания Siemens Smart Infrastructure (Siemens), специализирующаяся в области обеспечения надежного электроснабжения для островных энергосистем, объявила об успешном завершении проекта, направленного на обеспечение устойчивого электроснабжения одного из Азорских островов. Проект должен стать образцом для островных энергосистем стран ЕС.

Энергосистема Азорских островов включает 9 изолированных автономных энергосистем с большим потенциалом для развертывания генерации на базе ВИЭ (ветровой, солнечной и геотермальной). Основной целью проекта, реализованного Siemens в сотрудничестве с американской энергокомпанией AES в рамках совместного предприятия Fluence, является повышение доступности электроэнергии, выработанной из ВИЭ, и обеспечение устойчивости энергосистемы о. Терсейра. Основной задачей было найти правильный баланс между производством и потреблением электроэнергии в условиях значительного несовпадения максимумов производства и потребления при одновременном увеличении доли ВИЭ-генерации в структуре электроснабжении острова до 50%. Результаты проекта – ПО для прогнозирования электропотребления и СНЭЭ для обеспечения интеграции генерации на базе ВИЭ в энергосистему о.Терсейра – переданы португальской энергосбытовой компании Electricidade dos Açores (EDA).

С 2018 г., основываясь на своих знаниях и опыте в области СНЭЭ, консалтинговая команда Siemens Power Technologies International проводила для EDA исследования по определению возможного масштаба интеграции СНЭЭ в энергосистему. В рамках проекта, реализованного Fluence, были рассмотрены различные сценарии для оценки возможности использования СНЭЭ в целях обеспечения надежности, устойчивости и энергобезопасности всей энергосистемы о.Терсейра. Для обеспечения оптимального взаимодействия между всеми генерирующими активами и СНЭЭ в соответствии с текущей нагрузкой потребления на о. Терсейра была развернута система управления микроэнергосистемой Spectrum Power производства Siemens. Система позволяет осуществлять мониторинг и управление всей инфраструктурой в режиме реального времени, составлять почасовые или суточные прогнозы производства и потребления электроэнергии, а также использования СНЭЭ. Эти прогнозы основаны на различных данных, включая информацию о погоде и статистические показатели функционирования островной энергосистемы, что позволяет оператору оптимизировать управление работой микроэнергосистемы.

Fluence также установила в островной энергосистеме СНЭЭ модульного типа мощностью 15 МВт – одну из крупнейших СНЭЭ для данного типа европейской островной энергосистемы. Система Gridstack, также поставленная Fluence, обеспечивает формирование сети, реактивную мощность и защиту от короткого замыкания. СНЭЭ позволяет аккумулировать избыточную выработку ВИЭ-генерации и затем выдавать ее в сеть при недостатке электроэнергии для покрытия текущего спроса, тем самым способствуя сокращению производства электроэнергии на базе ископаемого топлива. Модульная конструкция СНЭЭ позволяет увеличивать ее мощность по мере необходимости.

Ожидается, что формирование на о.Терсейра эффективно управляемой микроэнергосистемы, включающей СНЭЭ, позволит сократить выбросы CO2 более чем на 3600 тонн в год.

Информационно-аналитический ресурс Smart Energy