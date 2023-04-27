Площадь территории особой экономической зоны "Алга" в Ишимбайском и Стерлитамакском районах Республики Башкортостан планируют удвоить для реализации новых инвестпроектов. Изменение в действующее постановление правительства России подготовило Минэкономразвития России, документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, площадь ОЭЗ "Алга" увеличат для реализации российскими и иностранными компаниями инвестиционных проектов, направленных на развитие мебельной, химической и деревоперерабатывающей промышленности, производств сельскохозяйственной техники, нефтегазового оборудования.

В числе потенциальных инвесторов новой очереди ОЭЗ "Алга" рассматриваются, в том числе австрийская компания "Кроношпан" с проектами по производству древесно-волокнистых плит МДФ и связующих материалов (смол), а также белорусская компания "Амкодор" с проектом по производству сельскохозяйственной техники, машин и оборудования. Также на новой площадке будут локализованы производства гофротары, офисной мебели, нефтегазового оборудования.