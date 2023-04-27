Кабельный "ИННОПРОМ"
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Площадь территории особой экономической зоны "Алга" в Ишимбайском и Стерлитамакском районах Республики Башкортостан планируют удвоить для реализации новых инвестпроектов. Изменение в действующее постановление правительства России подготовило Минэкономразвития России, документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, площадь ОЭЗ "Алга" увеличат для реализации российскими и иностранными компаниями инвестиционных проектов, направленных на развитие мебельной, химической и деревоперерабатывающей промышленности, производств сельскохозяйственной техники, нефтегазового оборудования.
В числе потенциальных инвесторов новой очереди ОЭЗ "Алга" рассматриваются, в том числе австрийская компания "Кроношпан" с проектами по производству древесно-волокнистых плит МДФ и связующих материалов (смол), а также белорусская компания "Амкодор" с проектом по производству сельскохозяйственной техники, машин и оборудования. Также на новой площадке будут локализованы производства гофротары, офисной мебели, нефтегазового оборудования.
"Республика Башкортостан эффективно реализовала потенциал "первой очереди" промышленно-производственной ОЭЗ "Алга". На сегодняшний день это одна из самых быстро развивающихся ОЭЗ в стране. Для размещения крупных производств ОЭЗ требуются новые площади, в качестве которых рассматривается территория индустриального парка "Уфимский". Увеличение площади ОЭЗ позволит реализовать шесть инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций свыше 11 млрд рублей и создать более 700 рабочих мест", - отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков, слова которого цитирует пресс-служба Минэкономразвития.
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